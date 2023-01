Mircea Geoană, candidat la președinție? ”Unde mă duc, eu fac o figură frumoasă pentru România. Fac reclamă României”

Mircea Geoană, președinte?

Întrebat dacă-și mai dorește să fie președintele României, Mircea Geoană, acum secretar general adjunct al NATO, răspunde: ”Vreau să fac lucruri pentru România, asta vreau să fac... Nu știu dacă voi candida sau nu, am o treabă de făcut la NATO și pur și simplu aștept să văd cum se arată drumul pentru viitor. Eu fac, cred, o figură frumoasă pentru România. Unde mă duc cred că fac o figură frumoasă. Eu fac reclamă României”.

”Mi-a dat țara asta mult. Am fost, de fapt, omul unu în România”

Cât despre ce i-a dat România pentru a simți să-i dea ceva înapoi, Mircea Geoană afirmă, în emisiunea ”La cină” de la Digi24, că ”Mi-a dat o educație bună. Da? Mi-a dat! Mi-a dat șansa să ajung cel mai tânăr ambasador al României ever. Și unde? La Washington. Mi-a dat șansa să fiu ministrul de Externe care a băgat România în NATO și a închis negocierile la UE. Am ridicat steagul României la NATO. Mi-a dat țara asta mult. Am condus cel mai mare partid al României. Lumea spune și cred că am câștigat președinția. Am fost, de fapt, omul unu în România”.

”Am învățat că trebuie să-ți păzești spatele”

Despre acest ultim moment, spune că ”a fost al naibii de greu”, considerând că a fost o nedreptate și că s-a luat întregii țări șansa de a merge într-o altă direcție. ”Dar ca să rămâi sănătos la cap și să poți merge înainte, ai nevoie să închizi acel subiect” declară Mircea Geoană, care spune că din acel moment ”am învățat că trebuie să-ți păzești spatele și că dușmanii nu sunt cei care sunt explicit în fața ta, sunt în penumbră și poate chiar și-n spate”. ”Acel moment dur m-a călit” mai spune el, care subliniază că în timp se dovedește caracterul omului. ”Am învățat să triez oamenii” adaugă el.

Mircea Geoană mai precizează că nu crede foarte tare în sondaje și că încrederea pe care o au oamenii în el astăzi este dată și de poziția de la NATO.

Vezi declarațiile complete în video:

