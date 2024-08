Mircea Badea, reacție după ce am scris că un angajat de la un hipermarket din București, din zona Grozăvești, cerea bani cumpărătorilor

Am avut recent o experiență la un hipermarket din București, aflat în Sectorul 6, în zona Grozăvești, care m-a pus pe gânduri în legătură cu nivelul de trai din România. În timp ce mă aflam la cumpărături, am observat un tânăr angajat al magazinului, care, în timp ce mătura, cerea cumpărătorilor câte un leu. O făcea discret, în șoaptă, și încerca să nu atragă atenția conducerii sau a camerelor de supraveghere. Nu am dorit să divulg numele magazinului pentru a nu pune în pericol locul de muncă al acelui angajat. Scopul meu a fost doar să subliniez o realitate tristă: sărăcia extremă în care trăiesc unii oameni.

Am cerut un punct de vedere reprezentanților magazinului, dar, în loc să răspundă la întrebări, aceștia mi-au cerut datele de identificare ale angajatului, adică să dai mai multe detalii despre el. Acest lucru mi-a confirmat și mai mult că nu voiau să discute despre problema reală, ci să o ascundă.

Mircea Badea nu este de acord. A spus că nu putem spune că România este o țară foarte săracă din moment ce artiști și vloggeri se plimbă cu sute de mii de euro, adică au mașini de lux. Și nu au doar una, ci mai multe. El a reacționat la acest caz pe care l-am prezentat și a adus un alt punct de vedere. El a susținut că nu putem trage concluzia că România este o țară săracă atâta timp cât vedem artiști și vloggeri care își permit mașini de lux. De exemplu, el i-a menționat pe Dani Mocanu și Tzancă Uraganul, care au Lamborghini, și pe Selly, care deține un Porsche și un Maybach.

„Mi-e greu să evaluez eu nivelul de sărăcie în România. Nu neg, dar eu tocmai am fost pe litoralul românesc. Când am plecat de acolo și vâram bagajele în portbagaj, l-am văzut pe Dani Mocanu cum pleca cu Lamborghini Urus. Apoi l-am văzut pe Tzancă Uraganul care și el are Lamborghini. Selly, de exemplu, are Porsche și Maybach.

Dacă artiștii au atât de mulți bani în România, mi-e greu să mă gândesc că România este o țară săracă. Cum vine asta: România este o țară foarte săracă cu vloggeri și artiști super bogați?”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Prezența unor indivizi cu averi considerabile nu reflectă neapărat realitatea pentru majoritatea cetățenilor. Discrepanțele sociale sunt evidente, iar sărăcia rămâne o problemă majoră pentru multe persoane. Faptul că un angajat este nevoit să ceară bani de la cumpărători spune multe despre dificultățile economice cu care se confruntă unii oameni în viața de zi cu zi.

Am întrebat PR-ul respectivului hipermarket cum comentează „incidentul” și l-am rugat să ne răspundă la următoarele întrebări:

Un angajat care mătura în magazin cerea oamenilor un leu. Ne puteți spune de ce s-a ajuns aici? Aveți probleme cu forța de muncă?

Cât câștigă la dumneavoastră un angajat la curățenie?

De asemenea, este în regulă ca angajații dvs să ceară bani cumpărătorilor? Vom publica mâine dimineață un articol despre ce s-a întâmplat acolo. Dacă doriți, ne puteți trimite și un punct de vedere prin care să ne răspundeți la cele povestite.

Răspunsul PR-ului a fost: „Cu siguranță nu este o practică obișnuită, dimpotrivă. Suntem în curs de investigației a acestui aspect și orice informație suplimentară ne ajută să identificăm mai repede persoana în cauză și să aflăm mai multe despre această situație”.

Răspunsul PR-ului hipermarketului pare destul de evaziv și contradictoriu în prima parte, ceea ce ridică întrebări legate de claritatea și coerența comunicării. În loc să ofere o poziție clară și responsabilă, formularea „cu siguranță nu este o practică obișnuită, dimpotrivă” pare să fie o greșeală sau o confuzie, ceea ce poate submina credibilitatea răspunsului. Vedeți aici articolul integral: https://www.dcnews.ro/nivelul-saraciei-in-romania-a-ajuns-la-cote-mari-ce-au-inceput-sa-faca-angajatii-dintr-un-hipermarket-din-bucuresti_969023.html

