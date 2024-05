Mircea Badea: Daniela Simulescu de la DC News unde este? Poate a avut o zi mai proastă. N-a fost la serviciu?

Și poate veți spune că suntem subiectivi pentru că este astrologul DC News, dar a dovedit mereu că are dreptate. Iar lumea o citește non stop și îi urmărește zecile de emisiuni pe care le are lunar, nu doar pe DC News, ci și pe Astrosens, acolo unde este redactor-șef.

Dar iată că nu mereu intră în topul celor mai citite știri! Mai este și Mercur retrograd chiar și pentru Daniela Simulescu! Lumea citește horoscopul, dar este interesată - la fel de mult - și de subiecte economice și politice.

Despre acest subiect s-a vorbit, marți seară, la Antena 3 CNN, în pasa dintre emisiunile Sinteza zilei și În gura presei.

„Am văzut că cea mai citită știre de pe DC News era „Semnalul dat de BNR privind economia. Adrian Negrescu: Ce urmează pentru România””, a spus Mugur Ciuvică.

„Eu cred că mai dă rateuri și algoritmul domnului Chirieac. Mă mir și că în top este o știre despre Hellvig: „Hellvig: În urmă cu 25 de ani era un om normal și nimic nu îl recomanda pentru vreo funcție. Dacă ar fi să recomand un model de urmat, el e unul dintre numele care îmi vine în minte”. Dar faptul că în top cinci nu mai sunt știri cu zodii... eu intru în panică. Doamna Daniela Simulescu de la DC News unde este? Poate a avut o zi mai proastă. N-a fost la serviciu poate. Nu știu, zic”, a spus și Mircea Badea.

„Miercuri seară, când vine la Antena 3 CNN, fă-i lui Bogdan Chirieac o revistă a presei din DC News”, a spus și Mihai Gâdea.

„Mai bine venea astăzi să ne lămurească: Ce ați făcut, domnule, cu zodiile?!”, a continuat Mircea Badea.

O fi fost Mercur retrograd de nu i-au mai intrat Danielei Simulescu zodiile în top, dar ea vă așteaptă zilnic, cu horoscopul, pe DC News, DC News TV și Astrosens - Facebook și Youtube:

„Horoscopul este un instrument care poate satisface mai multe nevoi. În primul rând, nevoia de control, de a combate anxietatea sau frica de viitorul apropiat. Pe urmă, nevoia de entertainment. La începutul anilor 90, horoscopul a devenit subiect de socializare, pretext de o discuție între apropiați. Trebuie să recunoaștem că există un grad de ipocrizie în ambele cazuri. Persoanele respective sunt ironice la adresa horoscopului, dar îți garantez că toți reprezentanții categoriilor menționate de tine știu care este zodia lor”, spunea Daniela Simulescu într-un interviu pentru DC News.

„Deși s-au făcut progrese clare în ultimii ani în a educa publicul, oamenii încurcă în continuare horoscopul cu astrologia. În emisiunile mele spun de fiecare dată că horoscopul este general, teoretic și că nu se poate potrivi tuturor, adică pentru toate cele peste opt miliarde de ființe de pe planetă. Dar, cumva, noi oamenii ascultăm horoscopul zilnic/săptămânal/luna/anual ca și cum am fi buricul pământului. Pe urmă discutăm despre faptul că “astrologia este o minciună“, “astrologii sunt șarlatani“ etc.”, a mai spus Daniela Simulescu. Vezi interviul complet aici:

