Șeful din umbră al USR, Ghinea, răbufnire nervoasă. Caramitru: Și-au pierdut nervii / Valeriu Nicolae: E foarte trist pentru partidul pe care îl reprezintă

După ce un internaut i-a scris: „A trecut 2 ani și 2 luni de la postarea dumnevoastra (găsiți la finalul articolului postarea din 2022): Valeriu Nicolae (pe care il criticati atunci) e cel care din păcate a avut dreptate. USR a devenit un partid total irelevant - prăbușirea de la 23% la 8% pentru un partid de opozitie este colosala și unica in lume. Nu Valeriu Nicolae e vinovat pentru asta ci Cătălin Drulă, Barna, Ghinea și toată conducerea USR! Toți trebuie sa plecați acasă. Dacă nu era Nicușor Dan (care a fost forțat sa plece din partidul fondat de el) USR nu ar fi făcut nici măcar pragul electoral de 5% - dovada ca la alegerile pentru consiliile județene sunteti sub prag. In Decembrie nu veți intra in Parlament, pentru ca acum va veți măcelari între voi. PS: am votat Nicusor Dan și in rest Reper pe toată linia (inclusiv la primăria sectorului 1). Pentru ca USR-ul a ajuns ceva de nevotat”.

Valeriu Nicolae este fost secretar de stat la Ministerul Muncii în Guvernul Cioloș și fost membru PLUS.

În replică, Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, a folosit un limbaj suburban: „Daca jegul e facut de Valeriu Nicolae, bula de oameni destepti isi anasteziaza simtul critic. Hai sa agream ca:

- a iesit nasol

- VN a avut o contributie. Minora

- metodele lui VN sunt jegoase

- asta nu schimba faptul ca trebuie sa raspundem

- Valeriu Nicolae ramane un j#g care minte ca p#rcul, factual vorbind. Puteti sa fiti armate de hispteri inamorati de el, mi se rupe, e adevarat ce zic. Minte ca un p#rc, factual dovedibil”.

Nu publicăm și captura foto cu mesajul pentru că este plin de injurii.

Replica lui Valeriu Nicolae a fost:

„Am primit de la vreo 20 de oameni comentariul lui Ghinea. Nu am crezut că ar fi ceva de zis la asta, nici măcar de râs, dar deja sunt prea mulți care mă întrebați. Să vă zic de ce nu o să fac bâză și nici nu o să mă apuc să răspund. Faptul că ministrul Cristian Ghinea, europarlamentarul Cristian Ghinea, strategul USR Cristian Ghinea scrie ceva de acest fel indiferent de cât de furios ar fi e doar foarte trist, nu pentru mine (îmi sunt perfect indiferente opiniile domnului Ghinea), ci pentru partidul pe care îl reprezintă. Un partid care încă are o mulțime de oameni buni și care are nevoie de o reformă căci trece prin niște momente îndeajuns de dificile ca să mai merite discuții de nivelul ăsta”.

Iar Andrei Caramitru, fost membru USR, a zis:

„Șeful din umbră al USR, Ghinea, despre Valeriu Nicolae cel cu podcastul cu impostorii. Chestii elegante civilizate de bula educată. “Ticalos; je#g care minte ca p#rcul”. Top top. Și voi sunteți niște armate de hipsteri spălați pe creier idioti. Și-au pierdut nervii”.

Aceasta este postarea din 2022 despre care vorbeam la începutul articolului. Comentariul cu injurii a fost dat astăzi.

