Emisiunea Danielei Simulescu împlinește 5 ani. Interviu special cu astrologul DC News

Î: Persoanele credincioase sunt îndemnate de către biserică să nu citească horoscopul, în timp ce persoanele necredincioase privesc cu foarte mult scepticism domeniul, cel puțin în văzul prietenilor. Cum se face că toți fac liniște în casă atunci când apar previziunile despre nativul lor la televizor?

Daniela Simulescu: „Horoscopul este un instrument care poate satisface mai multe nevoi. În primul rând, nevoia de control, de a combate anxietatea sau frica de viitorul apropiat. Pe urmă, nevoia de entertainment. La începutul anilor 90, horoscopul a devenit subiect de socializare, pretext de o discuție între apropiați. Trebuie să recunoaștem că există un grad de ipocrizie în ambele cazuri. Persoanele respective sunt ironice la adresa horoscopului, dar îți garantez că toți reprezentanții categoriilor menționate de tine știu care este zodia lor.”



Î: Care sunt preconcepțiile cele mai greu de combătut despre astrologie?

Daniela Simulescu: „Deși s-au făcut progrese clare în ultimii ani în a educa publicul, oamenii încurcă în continuare horoscopul cu astrologia. În emisiunile mele spun de fiecare dată că horoscopul este general, teoretic și că nu se poate potrivi tuturor, adică pentru toate cele peste opt miliarde de ființe de pe planetă. Dar, cumva, noi oamenii ascultăm horoscopul zilnic/săptămânal/luna/anual ca și cum am fi buricul pământului. Pe urmă discutăm despre faptul că “astrologia este o minciună“, “astrologii sunt șarlatani“ etc.”



Î: Cea mai cunoscută persoană care te-a rugat să îi calculezi astrograma?

Daniela Simulescu: „La această întrebare nu îți pot oferi un răspuns. Astrologul are un cod deontologic pe care trebuie să îl respecte. Mai ales când este vorba despre confidențialitate.”



Î: Vorbești foarte mult și despre terapie în emisiunile tale. De ce e important ca astrologul să-l sfătuiască pe ascultător să consulte un psiholog?



Daniela Simulescu: „Sănătatea mintală contează enorm! În ultimii ani, din studiile astrologice realizate, mi-am dat seama că oamenii se confruntă din ce în ce mai des cu momente de depresie și anxietate. Eu nu am studii și experiență în acest sens, așa că încerc să le recomand ca, atunci când simt că nu mai pot și că nu mai găsesc rezolvare, să ia legătura cu un specialist. Și nu trebuie să fii “nebun” să mergi la un psiholog. Din proprie experiență îți spun că viața îți va deveni mult mai autentică după un proces terapeutic. A, și mai vreau să menționez ceva. Oamenii încurcă mersul la astrolog cu mersul la terapeut. Dacă astrologul nu are studii și formare în acest sens, nu vă poate ajuta și din punctul de vedere al consilierii psihologice.”





Î: Cum îți dai seama că citești previziunile unui astrolog care știe despre ce vorbește?



Daniela Simulescu: „Atunci când vorbim de previziuni pentru mass-media, este nevoie de un astrolog care să îți explice faptul că sunt teoretice, generale și cu titlul de prezentare, cum îmi place mie să spun deseori. Și că se bazează pe tehnici şi viziuni personale. Și ca recomandare: stați departe de fataliști!”



Î: Ce obiective are Astrosens pentru perioada următoare?

Daniela Simulescu: „Perioada 2024-2026 este una foarte încărcată, atât din punctul de vedere al astrologiei, dar și în ceea ce privește evoluția planetei, pentru că urmează câteva evenimente marcante. Cum ar fi Marea Conjuncție Jupiter-Uranus din Taur de pe 21 aprilie 2024. Sau apropierea lui Saturn de Neptun în Berbec(2025). Sau tranzitul lui Uranus în Gemeni(2026). Acestea sunt ciclice. Se repetă la câteva zeci/sute de ani. Ultima dată când ne-am întâlnit cu fiecare dintre ele, omenirea a mai scris o filă de istorie. Așa că ne propunem, ca pe lângă previziunile generale sau articolele educative, să explorăm posibilitățile acestor evenimente. Cu alte cuvinte, vrem să îi pregătim pe urmăritorii noștri să primească încrezători vremurile ce vor veni.”

