Mircea Badea, concluzie după cel mai citit articol de pe DC News: Acesta e cel mai bun moment din istoria omenirii să fii extraordinar. De ce? Pentru că toți ceilalți sunt foarte, foarte slabi

„A fost prima zi de examen la bacalaureat. Ca un bun samaritean, am decis sa onorez cu prezenta mea nevoia de asistenta intr-un centru de examen. La un liceu tehnologic. Toate bune si frumoase pana s-au deschis usile pentru elevi. Printre cativa elevi responsabili, nu mare mi-a fost mirarea sa descopar o multime de tineri care nu reuseau sa-si gaseasca sala, desi toate tabelele erau afisate in trei locuri din incinta liceului. Nici nu ajunsesera bine in sala de examene, ca multi au decis ca si-au facut datoria, si-au lasat obiectele si au pornit pe holuri sau in curte sa se aeriseasca. Atmosfera clar nu era una de studiu.

Am avut impresia unor tineri fara inhibitii sau macar acel sentiment de teama care te face sa fii prevazator pentru a nu gresi. Lipsa sentimentului de teama, care e unul de supravietuire sociala, crea o atmosfera de relaxare totala nespecifica unei etape atat de importante pentru maturizarea unei generatii care intr-o zi va conduce societatea noastra. Nici nu vreau sa mai mentionez cu cata nonsalanta o parte dintre ei nu reuseau sa scrie corect de la tabla datele de pe caseta din stanga. Cat priveste caseta securizata, acolo a fost o adevarata proba de foc. Si totusi, sper ca viata sa-i reconstruiasca puternici si pregatiti”, a scris un profesor pe Facebook.

Comentariul lui Mircea Badea:

„Pe vremuri, totul ni se prezenta ca fiind progres: telefonul este un progres etc. Totul ne este prezentat ca un progres și apelează la o singură glandă: glanda confortului, pe principiul „e mai comod”. Dacă i-ai spus cuiva cuvintele magice: „este mai comod să orice...” gata.

Atunci alege varianta cu „e mai comod”. Eu nu vreau comod. Omenirea s-a predat complet pentru comoditate. Și atunci este normal ca elevii care dau bacalaureatul să nu știe să citească unde este clasa. Normal că habar nu au. Pentru că nu au nevoie să facă singuri ceva. Totul este comod. De obicei, li se spune ce să facă și este simplu. Căutarea pe Google omoară o mare parte din intelect. Deși Google este foarte util, când vrei să cauți mai mult de zece cuvinte, pe vechi, căutarea fiind mai anevoioasă, te făcea să gândești suplimentar. Mai luai o carte, întrebai un profesor, un prieten. Sigur că dura mult mai mult, dar căutarea informației respective te îmbogățea. Erai mai deștept. Nu atât răspunsul te deștepta, cât căutarea răspunsului. Acum fiind totul la o căutare pe Google, te alienează, te atrofiază. Este ca și cum nu ți-ai folosi piciorul două luni. Nu mai știi să mergi. Trebuie să reînveți”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

În încheiere, realizatorul TV l-a citat pe David Goggins care spunea că acesta este cel mai bun moment din istoria omenirii să fii extraordinar. De ce? Pentru că toți ceilalți sunt foarte, foarte slabi.

