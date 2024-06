"Minunatele" adopții din străinătate. Marius Chircă (Kola Kariola): Am ajuns să mă duc personal în Anglia să încerc să îmi recuperez câinii

„Din septembrie, facem 4 ani în care asociația Kola Kariola finanțează sterilizări gratuite. Am ajuns la circa 28.000 de animale, în aproape 4 ani. Avem un program zilnic, de luni până vineri, indiferent de ce se întâmplă, între 9:00 și 16:00-17:00, pe bază de programare. Avem un număr de telefon și aici este deja un mecanism, un angrenaj foarte bine organizat. Toate aceste sterilizări gratuite pe care le facem sunt făcute exclusiv cu ajutorul oamenilor care susțin asociația Kola Kariola. Nu sunt fonduri de la stat, nu m-am înscris la bani publici.

Asociații din străinătate

Nu avem finanțare din străinătate, pentru că nu agreez colaborarea cu străinătatea. Cel puțin asociațiile din străinătate cu care am încercat să fac o colaborare pe partea de sterilizări... La mine era colaborare, la ei era un barter - voiau câini la schimb, câini la "minunatele" adopții din străinătate pe care eu nu le agreez. Am avut experiențe neplăcute. Am colaborat cu o asociație din Anglia și am ajuns să mă duc personal în Anglia să încerc să îmi recuperez câini pe care nu i-am găsit acolo unde mi se spunea că sunt trimiși. Vizitând adăposturile de acolo - eu îți spun ce am văzut cu ochii mei, nu ce mi-a povestit cineva - din punctul meu de vedere sunt "mult mai lagăr" decât există multe în România.

Adopții responsabile

Nu văd de ce, pentru o brumă de bani, să dau un câine dintr-un adăpost în altul, să-l plimb mii de kilometri, zeci de ore în niște dube. Să ajungă la ei ca să facă ce? Nu. Sunt câinii noștri din România, am peste 1.500 de adopții responsabile în România, pentru că, așa ca o asociație care se respectă, am evoluat în timp. Avem un sediu, avem un birou, avem personal care lucrează la birou, avem persoană desemnată pe mesageria paginii, pe promovare și, cel mai important, pe partea de adopții, pentru că avem responsabilitatea față de animal din momentul în care îl preluăm, dar și după ce îl dăm în adopție”, a declarat Marius Chircă, în emisiunea DC Anima, de la DCNews TV.

