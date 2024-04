Ministrul Fechet versus urșii și șacalii din România: ”există riscuri concrete ca anumite specii să se înmulțească în exces și să creeze mari probleme”

Mircea Fechet: ”În legătură cu urșii, alături de Slovacia și Finlanda am pus pe masa Comisiei Europene o situație prin care am încercat să le explic, foarte simplu, că viața omului are prioritate oricât am vrea să protejăm anumite specii, de starea de conservare - ursul în România are o stare de conservare excepțională, mai avem puțin și îi vedem și în București.”

ISUBIF (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov) a emis un mesaj RO- Alert pentru avertizarea populației din localitățile Ciolpani și Snagov de prezența unui urs acum 2 zile pe 13 aprilie.

”Încercăm să solicităm comisiei să cerceteze din punct de vedere științific dacă una sau mai multe din cele 10 populații de urși bruni din Europa trebuie să mai beneficieze de strică protecție sau să rămână protejată, dar cu un grad mai mic de protecție, acolo unde se impune.

În legătură cu șacalii, avem mari probleme, fie că vorbim de județul Tulcea, Galați sau întreaga Deltă a Dunării unde fac prăpăd și unde există o cotă de vânătoare, pe care organizațiile care ar trebui să se ocupe de această acțiune nu le îndeplinesc. În lipsa unor acțiuni concrete ale vânătorilor există riscuri concrete ca anumite specii să se înmulțească în exces și să creeze mari probleme.

În cazul ursului din România discutăm despre 26 de oameni care au fost omorâți de urs in ultimii 20 de ani.”, mai declara ministrul Fechet.

