Ministrul Familiei, Natalia Intotero, primele declaraţii după accidentul rutier: "Nu vreau să-mi reamintesc acel moment, important este că suntem bine”

Într-un apel telefonic pentru Antena 3 CNN, Natalia Intotero a subliniat importanța purtării centurii de siguranță și a recunoscut că a fost norocoasă să scape doar cu câteva contuzii minore.

„Eram pe bancheta din spate și purtam centura de siguranță. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu aveam centura de siguranță. Important este că suntem bine și că nu avem fracturi sau alte răni, nici eu și nici colegii mei. Am suferit doar mici contuzii, vânătăi”, a declarat Intotero. În mașină se aflau și doi colegi din serviciul de protecție și pază, care, de asemenea, au scăpat fără răni grave.

Întrebată despre momentul impactului, ministra a fost reticentă să ofere detalii, preferând să lase incidentul în urmă. „Nu vreau să-mi reamintesc acel moment, vreau doar să îmi reiau activitatea. Am fost conștientă pe toată perioada accidentului, am rămas cu o sperietură. Oricine ar trece printr-un astfel de accident ar fi speriat. Mulțumesc lui Dumnezeu că am fost conștientă pe toată perioada și ulterior”, a spus ea.

De asemenea, Intotero a mărturisit că nu a dorit să vadă imaginile de la fața locului sau starea în care a ajuns mașina. „Nici nu am vrut să văd imaginile de la fața locului și nici cum arăta mașina. Este important că suntem bine”, a adăugat ministrul Muncii.

Accidentul a avut loc pe DN7, în comuna Racovița, și a implicat două autoturisme. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunța, pe data de 27 august 2024, că circulația a fost îngreunată pe DN7 Sibiu - Râmnicu Vâlcea, la kilometrul 223, în apropierea localității Balota, județul Vâlcea, din cauza coliziunii.

Natalia Intotero a suferit leziuni în urma accidentului și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ministra a fost vizitată a doua zi de către premierul Marcel Ciolacu, care a dat asigurări că este bine și că se va recupera repede.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News