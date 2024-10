Pas înainte spre Schengen terestru. Anunțul ministrului Predoiu după Forumul Salzburg, din inima Bulgariei!

Citește aici despre forum: Aderare deplină a României la Schengen. Discuții, acum, în capitala Bulgariei

Ministerul Afacerilor Interne a emis un comunicat de presă prin care transmite că ministrul Cătălin Predoiu a participat la reuniunea ministerială a Forumului Salzburg în Sofia. Formatul de dialog urmărește ”consolidarea cooperării între statele membre”.

„În perioada 23-24 octombrie 2024, Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, a participat, la Sofia, la reuniunea ministerială a Forumului Salzburg, organizată de Președinția bulgară a acestui format de dialog la nivel regional, care urmărește consolidarea cooperării între statele membre prin dezvoltarea unei abordări coordonate cu privire la principalele riscuri la adresa securității regionale.

Evenimentul a vizat realizarea unui schimb de opinii de substanță pe subiecte de interes privind securitatea internă, accentul fiind pus pe utilizarea la capacitate maximă, respectiv îmbunătățirea acolo unde este cazul, a instrumentelor europene, bilaterale și regionale existente pentru a face față celor mai presante provocări în ceea ce privește criminalitatea organizată și combaterea traficului de migranți.

Referitor la combaterea traficului de migranți, Cătălin Predoiu a evidențiat abordarea României, care, prin intensificarea cooperării cu vecinii imediați dar și cu partenerii regionali și instituțiile europene a reușit să obțină rezultate importante în ceea ce privește securizarea frontierelor și managementul migrației. Implementarea, alături de Comisie și agențiile UE, a unui proiect pilot cu partenerii sârbi, a contribuit la scăderea masivă a tentativelor de trecere ilegală a frontierei, la granița dintre România și Serbia.

Măsuri eficiente

Conform datelor Frontex, în primele nouă luni ale anului 2024, numărul de detecții pe ruta Balcanilor de Vest a înregistrat cea mai mare scădere dintre toate rutele migratorii, -79 %, fapt ce confirmă că măsurile luate de autoritățile române au fost eficiente.

Acțiunile României au consolidat rolul țării ca furnizor de securitate la nivel regional, rezultatele operative importante obținute în ultima perioadă fiind rezultatul firesc al unui întreg proces ce include analize de risc, identificarea provocărilor în materie de securitate, elaborarea unor răspunsuri ferme și realizarea unor acțiuni concrete pentru destructurarea rețelelor criminale.

În intervenția sa, demnitarul român a catalogat criminalitatea organizată, în special traficul cu ființe umane și traficul de droguri, ca fiind cea mai serioasă provocare cu care se confruntă statele membre, cu un impact devastator asupra societăților noastre.

În acest context, este important ca toți actorii relevanți (UE, state membre, agenții europene) să intensifice cooperarea existentă și să dezvolte noi modalități de combatere plecând de la bunele practici identificate ca urmare a investigării unor cazuri complexe.

Având în vedere că activitatea rețelelor criminale este din ce în ce mai complexă, acestea transformându-se în adevărate corporații criminale, este important ca statele să își dezvolte capacitățile de supraveghere a frontierelor, alături de măsuri concrete de prevenire și combatere. În plus, este importantă dezvoltarea de parteneriate specifice cu țări terțe, utilizarea la maximum a instrumentelor existente, cum ar fi Alianța globală pentru combaterea traficului ilicit de migranți, intensificarea schimbului de date și a schimbului de informații, utilizarea, la întregul lor potențial, a tuturor sistemelor informatice din domeniul justiției și afacerilor interne, verificarea tuturor bazelor de date relevante.

Un element central al activității agențiilor de aplicare a legii ar trebui să fie reprezentat de investigațiile financiare, ce ar trebui să devină o practică standard, prin care acestea pot deposeda rețelele criminale de profiturile obținute ilicit. Recuperarea activelor este un alt instrument eficient de combatere a infracțiunilor financiare și a criminalității organizate în general. De asemenea, EUROPOL are un rol determinant în acest context.

Progresul tehnologic

Un alt subiect abordat de ministrul român a fost cel al progresului tehnologic care, deși a adus multe beneficii societăților, atunci când este utilizat de infractori pentru comiterea de infracțiuni, reprezintă un risc la adresa securității interne.

Astfel, este necesar ca statele să investească în pregătirea ofițerilor de poliție și în dotarea agențiilor de aplicare a legii cu tehnologie și instrumente de ultimă generație care să sprijine actul polițienesc. În opinia demnitarului român, elaborarea unor produse analitice de calitate și valorificarea acestora ar trebui să reprezinte o prioritate pentru state și un element central al cooperării cu agențiile UE.

România se află printre primele state ca implicare în cadrul echipelor comune de anchetă la nivel european ce vizează combaterea traficului de migranți, o dovadă în plus de angajament și de recunoaștere a profesionalismului experților români.

Cu ocazia reuniunii ministeriale a fost adoptată o Declarație comună ce vizează continuarea cooperării între statele membre pe subiectele de interes comun abordate în cadrul discuțiilor”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne în comunicat.

„Forumul Salzburg este un important format de lucru și cooperare în Europa Centrală și de Est pentru securizarea frontierelor, combaterea traficului de migranți, de droguri și a crimei organizate. Am prezentat rezultatele României si am discutat despre creșterea cooperării între polițiile naționale. Am avut mai multe discuții bilaterale cu statele membre prezente. Am folosit prilejul pentru a continua promovarea obiectivului României de a intra complet în Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, în 2024. Am obținut un răspuns pozitiv și sprijin atât în discuțiile informale din cadrul Forumului, cât și în ședința plenară. Lucrurile merg bine, dar rămânem concentrați atât pe munca din teren pentru protejarea frontierelor, cât și pe zona de acțiune diplomatică multilaterală, bilaterală, formală și informală”, a declarat Cătălin Predoiu la finalul reuniunii.

