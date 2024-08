Mihai Mălaimare: Nu am trăit cum trebuia, dar nici nu am băgat de seamă că îmbătrânesc! Cu alte cuvinte, am înfrânt!

„Toata viata am alergat dupa glorie, femei, recunoastere… Uneori le-am avut, de cele mai multe ori am ratat, si, ceea ce este cel mai trist, nu numai ca nu am trait cum trebuia, dar nici nu am bagat de seama ca imbatranesc! Cu alte cuvinte, am infrant!”, scria Mihai Mălaimare în urmă cu trei zile.

Mihai Mălaimare a terminat Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale Bucureşti în 1973, ca șef de promoție.

Într-un interviu pentru DC News, actorul și-a amintit cu umor debutul său în teatru, care a avut loc la Teatrul Nottara. Încă student în anul patru, tânărul Mălaimare a fost invitat să participe la o vizionare de către George Rafael, cunoscut regizor.

Într-un moment care avea să-i marcheze cariera, George Rafael i-a adresat câteva cuvinte provocatoare, care au avut un impact profund asupra actorului.

„Îi vezi pe ăștia care sunt pe scenă? Te-așteaptă pe tine să intri. Sunt mari actori, sunt niște tipi puternici. Nu intra dacă nu vrei să fii mai bun decât ei, dacă simți că nu poți să fii mai bun decât ei nu intra. Te duci acasă și eu suspend vizionarea și caut altul”. Deși cuvintele păreau spuse în glumă, Mihai Mălaimare a simțit seriozitatea mesajului și determinarea din spatele lui.

Încărcat de acest îndemn, Mihai Mălaimare a intrat pe scenă cu o coasă pe umăr, uitând să o întoarcă în poziția corectă. Gestul său neașteptat a dus la dărâmarea decorului. „Am fost mai bun decât toți, i-am făcut praf”, își amintește zâmbind maestrul.

Acest episod, pe cât de amuzant, pe atât de simbolic, reflectă începuturile unei cariere de succes în teatrul românesc, marcate de curaj, determinare și, nu în ultimul rând, de un simț al umorului care l-a ajutat să depășească momentele dificile din viața de actor.

Actorul Mihai Mălaimare a vorbit despre piesele de teatru în care există pasaje în limbi străine publicului. Acesta își aduce aminte de un moment amuzant integrat fără știrea spectatorilor într-una dintre piesele de teatru.

„Mi-a povestit Eugen Cristea o chestie legată exact de asta. (...) În sală erau împrăștiați actori cu niște bambus în mână și făceau «mala hâp », niște sunete așa și băteau cu sulița. La un moment dat, un spectator îl întreabă pe Matei Gheorghiu: «Maestre, ce înseamnă malahâp ăsta?» și el îi răspunde «Este "jos Iliescu!", în greaca veche». Era logica discursului politic în momentul respectiv”, a adăugat el.

Mihai Mălaimare îl imită pe Radu Beligan. Două bancuri cu marele artist

„O întâmplare care a avut loc în institut - a fost o tevatură teribilă cu un document semnat de Costache Antoniu care era rector. Se duseseră golanii ăia din anul patru și i-au spus: „Ăștia de la cantina medicinei - că noi mâncam la cantina medicinei - ne tratează rău, ne dau porții mici și aș vrea să interveniți dumeavoastră ca rector și să le semnăm o scrisoare"... "Sigur că da, se face ceva repede". S-au dus ei, au adus hârtia de semnat și zice: „Unde îmi sunt ochelarii?". Nu îi găsea. Și a semnat el cu rugămintea de a se petrece imediat. Ăia au pus hârtia pe geam în care scria așa: „Noi studenții din anul patru vă rugăm să aprobați mutarea mezaninului la etajul trei că ne e greu să coborâm”, își amintește maestrul Mihai Mălaimare.

O altă amintire savuroasă și amuzantă pe care a povestit-o celebrul actor face referite la un moment teatral jucat alături de cunoscutul Radu Beligan:

”Eram în scenă... eu cu Radu Gheorghe... eram Ahile și Piramus și servitorii lui Romulus care medita înainte să se culce și de sub patul lui se rostogolea un centurion care adormise. Noi ne uitam la el și îi picuram ceară pe brațe și ăla facea: mmmm, mmmm... La care Beligan zice: "Dați-i, dați-i mai bine pe ureche că a uitat să îmi facă antena de bulgari".

La mulți ani, Mihai Mălaimare!

