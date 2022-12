Mihai Cârcoană, baschetbalist român, arestat în SUA sub acuzaţii de viol

Mihai Cârcoană, baschetbalistul român care evoluează pentru echipa masculină a Universității din South Dakota, a fost arestat vineri de Departamentul de Poliție din Vermillion și acuzat de viol de gradul al doilea, conform baschet.ro, care citează usatoday.com.

O cauțiune nu a fost încă setată pentru Cârcoană, conform închisorii Clay County. Violul de gradul al doilea este considerat un viol forțat, iar astfel românul riscă până la 50 de ani în închisoare și o amendă de 50.000 de dolari. Mihai se afla la primul sezon în care evoluează pentru USD după ce stagiunea precedentă a petrecut-o la Toledo, mai arată sursa citată.

Mihai Carcona, 20, is in his first year on the University of South Dakota's men's basketball program after transferring to USD from Toledo.



He was arrested Friday https://t.co/8dTobieHaY