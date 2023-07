Mihai Bendeac, mesaj despre Monica Munteanu: "Mă iubește, e o leoaică pregătită să muște. Eu nu-i ofer nimic"

"În urmă cu 6 ani, am luat masa împreună la inițiativa mea. Asta după ce timp îndelungat, deși cunoșteam faptul că a început o carieră în management, relația noastră s-a rezumat la întâlniri întâmplătoare pe la petreceri. Unde eu, beat fiind, o cunoșteam la nivel de “e mișto de vorbit cu ea".

Asta cu orientarea sexuală îmi fusese vârâtă în complicitate cu Maticiuc, nu-mi aduc aminte exact de ce. Anii au trecut, eu am devenit ceva mai sociopat. De întâlnit nu prea mai aveam unde să ne întâlnim. Aflasem că a început o carieră în management. Mă mai suna de două-trei ori pe an ca să întrebe dacă vreau să fac cine știe ce campanie sau alte astfel de chestiuni. De obicei nu-i răspundeam. Până într-o zi. Când am decis că nu mai pot duce o carieră în spate singur.Intuiția m-a trimis către Monica. Ne-am întâlnit, m-am uitat în ochii ei și i-am spus: “Am încredere în tine”," a scris pe internet Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac: "Ce-i ofer eu la schimb? Nimic"

"Mereu am trăit cu o convingere de nesuprimat: în anumite domenii și privințe, pentru mine cel puțin, femeile sunt Puterea. Și niciodată nu m-am înșelat. Cu foarte mult curaj, ea a preluat din mers, cu maximă grijă și responsabilitate, povestea unui artist care venea cu un nume pe care și-l construise prin muncă și sacrificiu. Da, RESPONSABILITATE este cuvântul. Și asta am apreciat.Ce a urmat? Calitatea de manager s-a extins în cea de prieten, soră, confident, psiholog.

Am lângă mine un om minunat care mă iubește, o leoaica pregătită în permanență să muște dacă simte vreun pericol în jurul meu, un om inteligent, empatic, extraordinar de bine pregătit din punct de vedere profesional.Ce-i ofer eu la schimb? Mai nimic. Din păcate. Ea v-ar spune că nu e adevărat. Dar pe mine să mă credeți, că știu ce spun. Sunt ca o beizadea alintată uneori.Dar o grijă am! Măcar atât. La finalul carierei mele vreau să se știe că Mihai Bendeac a construit lucrurile astea împreună cu Monica Munteanu.La mulți ani! Te iubesc. Monica Munteanu," a scris Bendeac pe Facebook.

