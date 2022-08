Mihaela Bîrzilă (Antena 3), după 24 ani de presă: Sper că va veni o zi când vă voi aduce numai vești bune

Mihaela Bîrzilă a început la Antena 1 ca redactor de știri externe, apoi a urcat pas cu pas. Televiziunea a fost prima sa alegere în carieră. A avut norocul să lucreze în domeniul pentru care s-a pregătit şi să întâlnească profesionişti de la care a avut multe de învăţat. Mihaela Bîrzilă a acumulat mii de ore de emisie live, a transmis în direct alegeri, schimbări de guverne, atentate, povești cutremurătoare, verdicte controversate, dar și întâmplări cu happy-end, lucruri frumoase, rupte din viață.

„ANIVERSARE. De 24 de ani, fac știri. De televiziune. Știri, interviuri, reportaje, emisiuni, jurnale. Cu aceeași plăcere. Cu entuziasm și chiar cu fluturi în stomac, de fiecare dată când rezonez cu un subiect sau cu un personaj interesant pe care am norocul să-l întâlnesc. În luna august 1998, intram cu emoții uriașe pe ușa Antena 1. Am urcat pas cu pas. Încă învăț și mă reinventez în fiecare zi. După mii de ore live, încă mai am emoții și îmi crește inima dacă un coleg de breaslă îmi spune că i-a plăcut emisiunea de sâmbătă. Sau de duminică. VĂ MULȚUMESC că mă urmăriți la orice oră, când am emisiune! Inclusiv la 2 noaptea sau la 6 dimineața, m-am bucurat de prezența voastră în număr mare în față televizorului. Încerc să mă perfecționez în fiecare zi. Și încă sper că va veni o zi când vă voi aduce numai vești bune! Vă mulțumesc pentru încredere și fidelitate! La mulți ani!”, a scris Mihaela Bîrzilă pe Facebook.

Nu s-ar vedea în afara acestui tumult, spunea ziarista într-un interviu pentru DC News

La Antena 3, Mihaela Bîrzilă a avut șansa să lucreze din prima zi. A trăit emoția începutului, tensiunea primelor ediții speciale, iar astăzi o vedeți în continuare aici.

„Îmi place mult ceea ce fac. Lucrez contra cronometru de ani de zile. Sunt un om de acțiune și nu accept jumătățile de măsură. Am multă energie și entuziasm. Nici vorbă să renunț! Am trăit frumos fiecare etapă din viața mea. Mă bucur că am reușit să păstrez lângă mine oameni dragi din fiecare perioadă", spunea Mihaela Bîrzilă într-un interviu pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News