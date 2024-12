Micutzu, ironic pe Autostrada Moldovei: Câte un pic, că după aia, Doamne ferește, dacă o iei razna și te crezi european

Publicitate

Cosmin Nedelcu, actorul de film și stand-up cunoscut ca Micutzu, a testat Autostrada Moldovei, recent deschisă circulației, iar în urma acestei experiențe a fost puțin ironic legat de faptul că românii primesc autostrăzi ”câte un pic”, ca să nu o ia ”razna” și să se creadă europeni.

”Sărbători fericite tuturor și multă sănătate, inclusiv celor care mi-ați băgat carne în frigider, că așa este expresia. Ne-am bucurat cu toți, toată familia Nedelcu, a fost belșug, inclusiv morții s-au bucurat.

Ce voiam să vă spun. Am venit pe A7, Autostrada Moldovei. Băi, băi ce frumos. Incredibil. Nu mult, pentru că așa sunt politicienii noștri. Au grijă de noi. Exact cum la americani, politicienii le dau extratereștrii câte puțin, ca să se obișnuiască cu gândul, să nu o ia razna, așa și la noi.

Câte un pic de autostradă, câte un pic, că după aia, Doamne ferește, dacă o iei razna și te crezi, nu știu, european, pro-european”, a spus Micutzu într-un video postat pe social media.

Micutzu: Mă bag să îmi număr banii

Iar în același stil ușor ironic, Micutzu a afirmat că merge să numere banii pe care i-ar fi primit de la George Soroș și de la partide, așa cum adesea i s-a spus în ultima vreme, inclusiv de la ”independentul” Călin Georgescu, cel care a oferit surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale, prin calificarea în ”finală” de pe prima poziție.

”Asta voiam să vă spun, că am ajuns acasă cu 20 de minute mai devreme decât de obicei. Băi, parfum. Exact cum era, dar mai bine. Ceea ce vă doresc și vouă. Să aveți un An Nou absolut minunat.

Eu mă bag să îmi număr banii, aici în cuibul trădătorului, că, după ce am fost plătit de atâția oameni, după cum ați spus unii dintre voi, am fost plătit de Soroș, de PSD, am fost plătit de USR, am fost plătit de PNL, inclusiv de Georgescu am fost plătit.

Mă bag să număr monedele, așa că să aveți un An Nou minunat și multă sănătate”, a concluzionat Cosmin ”Micutzu” Nedelcu.

