Autodenunț: Am circulat pe contrasens pe Autostrada lui Grindeanu... Nebunie totală pe baza promisiunilor ministrului Transporturilor

Sâmbăta trecută am fost la Focșani. Încă de vineri seara am testat rutele pe Waze pentru că nu voiam să ratez nici măcar un kilometru din mult așteptata autostradă a Moldovei. Nu am găsit nicio rută care să includă A7, dar nu m-am dat bătută, are și Waze scăpările ei...

Așa că am ajuns la Focșani pe E85, ca de obicei. Am adunat repede toți cunoscătorii din zonă și am cerut informații despre cum să plecăm acasă pe... A7. Nimica toată, un ocol de vreo 10 km, în sens opus (ieșirea spre Iași), dar am ajuns în celebrul sens giratoriu de unde „te urci pe autostradă”. Mândră nevoie mare (m-am cam lăudat) am intrat pe autostradă, convinsă că voi ajunge la Buzău. Că așa am auzit eu la domnul Grindeanu... Eram cam singuri în trafic, dar, deh, e sâmbătă seara, cine se plimbă pe autostradă... Frumoasă, ca în pozele din presă... Vreo 3-5 kilometri, mai exact cât Centura Focșaniului. La un moment dat, văd niște panouri cu Bucureștiul tăiat, dar nici nu aveam așteptări să ajung până acasă... primul semn a apărut când un muncitor se plimba cu roaba pe autostradă... După încă un kilometru... se termină autostrada. Câțiva muncitori se încălzeau la un foc... unul dintre ei vine spre noi:

El: Autostrada e închisă, trebuie să vă întoarceți

Eu: Păi nu e semnalizat nicăieri

El: E închisă, doamnă

Eu: Am auzit la televizor că e deschisă

El (vizibil iritat): Credeți ce vreți, dar trebuie să vă întoarceți.

Eu: Și pe unde să mă întorc?

El: Pe aici (îmi arată pe contrasens)

Eu: Păi și dacă vine cineva?

El: Păi nu vine, că e închisă autostrada

Eu: Păi dacă am venit eu, pot veni și alții....

Dialogul a fost un pic mai lung, dar tot nu am avut încotro și ne-am întors, nu mult, vreo doi kilometri, pe contrasens... Și norocoasă cum sunt, am intrat din nou în Focșani. Pe partea dintre București... Dar pentru câteva minute am fost personaj de film de acțiune.... Sau cum ar spune muncitorii care râdeau în pumnii de noi... „Chiar vă uitați în gura lor...” (a se citi guvernanții).

Las mai jos declarația domnului ministru Sorin Grindeanu publicată de toată presa în data de 15 noiembrie 2024:

Sorin Grindeanu a anunțat că „miercuri, în 20 (n.a noiembrie), se va circula și pe aceste 2 loturi. Cel de la Focșani a fost dat în circulație săptămâna trecuta. Lotul 3 va fi dat în circulație în decembrie”. Lotul 4, celebra „Cocoașă de la Focșani”, a fost deschisă în urmă cu o săptămână.

Grindeanu a subliniat că toate cele 4 loturi din A7 vor fi date in circulație, plus cele 2 loturi de la Dumbrava pâna la Pietroasele (din sectorul A7 Ploiești – Buzău), până la sfârșitul anului.

PS: Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, va verifica joi, 19 decembrie 2024, stadiul obiectivului de infrastructură rutieră Autostrada A7, tronsonul 3 Buzău - Focșani (secțiunea Râmnicu Sărat - Mândrești Munteni)

Ministrul Sorin Grindeanu va susține o conferință de presă începând cu ora 12:00 și vom vedea ce ne va mai promite...

Potrivit unor surse, inaugurarea Lotul 1 Dumbrava – Mizil, pe A7 Autostrada Ploiești – Buzău, se amână pe luni, 23 decembrie, de la termenul inițial de vineri. Lotul 2 Mizil – Pietroasele... nu va fi deschis în 2024 din cauza a două pasaje cu tablier metalic care nu vor putea fi gata în timp util. Astfel, la Mizil va fi instalat un sens giratoriu pentru descărcarea traficului...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News