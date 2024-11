Mick Schumacher, confesiuni despre tatăl său, Michael Schumacher: „Am fost nevoit să mă descurc pe cont propriu”

Citește și: EXCLUSIV Cumperi online parfumuri și alte produse cosmetice, dar și îmbrăcăminte și încălțăminte? Atenție! Descoperire neplăcută în Vrancea / video

În vârstă de 25 de ani și pilot de rezervă pentru echipa Mercedes, Mick și-a deschis sufletul și a împărtășit detalii din copilăria alături de tatăl său, în cadrul unui interviu acordat lui Matt Whyman, inclus în cartea „Inside Mercedes F1”.

Mick, care și-a început cariera în Formula 1 la opt ani după accidentul grav de schi suferit de Michael Schumacher, a subliniat cât de important a fost sprijinul tatălui său în parcursul său sportiv. „Am fost un copil nebun. Tot ce făcea tatăl meu, am făcut și eu. M-a sprijinit foarte mult și ne-am distrat, dar în același timp era competitiv. Odată, în timpul unei curse de karting, am frânat foarte târziu într-un viraj și am câștigat mult timp. Când i-am spus despre asta, a zis: Da, dar ar trebui să faci asta la fiecare viraj. De fiecare dată când simțea că nu iau lucrurile în serios, tata îmi spunea: Mick, nu vrei mai bine să joci fotbal cu prietenii tăi? Așa nu ar trebui să facem toate astea”, a relatat Mick Schumacher, citat de thesun.co.uk.

Mick a dezvăluit că, în ciuda accidentului tatălui său, care l-a privat de un ghid direct în lumea Formulei 1, acesta și-a continuat visul cu o ambiție și mai mare. „Am insistat că vreau să fiu pilot de Formula 1 și și-a dat acordul: Ok, atunci hai s-o facem cum trebuie. Așa că am început cu mai multe curse de karting și am fost din ce în ce mai bun. Tatăl meu a fost foarte deschis cu mine și m-a lăsat să încerc orice, dar cursele mi-au plăcut cel mai mult”, a adăugat Mick.

Cariera sa în Formula 1 a început oficial în 2021, când a debutat în echipa Haas, la Marele Premiu al Bahrainului. Această etapă a parcursului său profesional a venit cu o provocare aparte: lipsa sprijinului tatălui său, care se afla deja în recuperare după accidentul grav suferit în Alpii francezi. „Am început să concurez în clasele de Formula 1 la un an după accident. Din acel moment, am fost nevoit să mă descurc pe cont propriu”, a mărturisit Mick, sugerând dificultățile și forța pe care le-a găsit pentru a-și continua visul de a deveni pilot de curse la cel mai înalt nivel.

Detaliile despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher sunt încă puține, iar familia păstrează discreția asupra acestui subiect.

