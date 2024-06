Metoda „Curierul": Noua schemă a hoților la care cad pradă tot mai mulți români. Sfatul jurnalistei Sonia Simionov

Noua metodă "Curierul" vă poate lăsa fără câțiva bani în buzunar. Hoții vă contactează telefonic, se prezintă drept curieri și vă comunică faptul că aveți un colet de primit, cu plata ramburs. Jurnalista Sonia Simionov a trecut prin această experiență și a relatat-o pe o rețea de socializare.

"ATENŢIE! Cred că am identificat o nouă metodă de hoţie

Mă sună un curier. Sau, cel puţin, aşa s-a prezentat.

- Bună ziua, de la (n-am înţeles bine firma). Am un colet pentru dvs.

Sunt într-o perioadă în care comand mai multe lucruri online. Am muncitori zilnic prin casă, măr rog, nu intru în detalii. Cert e că m-am obişnuit să le zic curierilor că le deschid poarta auto şi să intre să lase muncitorilor coletul că îl bagă ei în casă.

- Da, vă rog, aţi ajuns? Eu nu sunt, dar vă deschid poarta şi lăsaţi pe terasă. Am muncitori şi se ocupă ei.

- Ah, da, dar aveţi 20 de lei ramburs.

- Nu cred. Îmi achit toate coletele cu cardul, online. Nu las nimic cu plata la livrare, tocmai pentru că nu sunt acasă pe timpul zilei.

- Nu ştiu, doamnă, aşa zice la mine. Poate au muncitorii 20 de lei să-mi dea şi le daţi lor după.

- Dar la ce adresă sunteţi?

(zice adresa corectă)

- Şi pe ce nume e coletul?

- Nu e foarte vizibil, să ştiţi. S-a strâns awb-ul ăsta aici, sub celofan şi nu văd bine. Am avut multe unele peste altele. Dar sigur e al dvs, că doar e adresa corectă.

(eu, deja foarte sceptică)

- Ok, dar nr. de telefon e vizibil?

- Da, doar numărul.

(aici îmi dă cu virgulă, de unde avea nr de telefon)

- Şi dvs de la ce firmă sunteţi?

(spune o firmă existentă)

- Şi de la ce firmă e coletul? E mare, mic?

- E mic. Aşa, ca un plic.

(nu am comandat nimic de dimensiunile astea)

- Eh, lăsaţi, luaţi-l dvs. Vedeţi să nu ticăie.

(adaug eu şi râd, el face o pauză...)

- Sunt doar 20 de lei, doamnă... Deci nu-l vreţi?

- Nu, nu. Dar vă puteţi apropia un pic mai mult de poartă să vă vadă camerele, că nu sunteţi chiar la mine în faţa porţii. Dau şi eu un rec.

Tî-tî-tî....

Cred că s-a întrerupt... :))

Aşa că, atenţie la "metoda coletul". 20 de lei de aici, 20 de lei de acolo... fac bă'eţii mai bine de-un salariu de curier real", a scris jurnalista Sonia Simionov, pe rețeaua de socializare Facebook.

