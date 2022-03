Mesajul primit de Diana Tache, în direct, la DCNews, de la polițiștii de FRONTIERĂ România-Ucraina

Jurnalista Diana Tache a primit un mesaj de la polițiștii de frontieră, în direct la DC NEWS. Se pare că la granița României cu Ucraina se formează cozi uriașe din cauza formalităților de intrare pe teritoriul țării noastre.

"Uitați, polițiști de frontieră care probabil se uită la emisiune sau ascultă, îmi spuneau acum că totuși controlul la graniță este în comun și la noi se fac formalitățile de intrare, astfel încât se blochează inclusiv zona cu Ucraina, iar în condițiile unui flux masiv la frontiera cu Polonia, să știți că cozile sunt infime. Așa spun ăștia de la frontieră.", a declarat Diana Tache în direct la DC NEWS.

Nicolae Ciucă, informații despre refugiații din Ucraina: 118.461 au intrat în România până miercuri dimineaţă

Nicolae Ciucă a anunţat că, până miercuri dimineaţă, în România au intrat 118.461 de refugiaţi ucraineni. Potrivit premierului, 46.435 dintre aceştia au decis să rămână în ţara noastră, iar dintre ei aproximativ 18.000 sunt copii.



"Cu puțin timp în urmă am încheiat ședința în care am analizat ultimele date ale situației și putem să comunicăm că până la ora 8,00, în această dimineaţă, pe teritoriul României au intrat 118.461 de refugiaţi ucraineni. Dintre aceştia, 70.026 au părăsit teritoriul României. Au rămas în ţară 46.435, ceea ce reprezintă aproximativ 39% din numărul total al cetăţenilor ucraineni care au intrat pe teritoriul României. De asemenea, cred că este important de precizat că 1.070 de cetăţeni ucraineni au solicitat azil, iar dintre aceştia 476 au rămas în centrele de azil din ţara noastră.

De asemenea, este important să precizăm că din cifra totală de ucraineni care au decis să rămână în România, aproximativ 18.000 sunt minori, de aceea, în această dimineață în cadrul ședinței, precum și în cadrul activității pe care am desfășurat-o aseară împreună cu ministrul Educației, ministrul Finanțelor, ministrul Afacerilor Interne și ministrul Familiei și Tineretului, am căutat și am identificat soluții care se vor concretiza în măsuri pentru a putea să acordăm atenția cuvenită acestor 18.000 de minori.", a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, la începutul şedinţei de guvern. Vezi mai mult AICI.

