Mesajul lui Ciucă pentru alegătorii care aveau de gând să o voteze pe Diana Șoșoacă

Întrebat ce mesaj are pentru votanții Dianei Șoșoacă care intenționează să își anuleze votul după decizia CCR, liderul PNL a subliniat că Partidul Național Liberal se adresează alegătorilor cu valori liberale și că nu este interesat să vâneze electoratul din orice direcție, fără a respecta principiile partidului.

„Mulți votanți ai Dianei Șoșoacă spun că vor merge la vot doar să-și anuleze votul. Vreau să știu ce mesaj aveți pentru ei, că e un electorat pe care probabil îl vreți, orice procent contează.”, a spus Anca Murgoci.

„Ca decizie politică, Partidul Național Liberal se adresează celor care au gândire și valori liberale și dacă începem acum să vânam electorat de pe oriunde și oricum, fără să ținem cont de tot ceea ce am propovăduit noi în dialogul nostru și în mesajele noastre către populație, cred că nu ne atingem obiectivul.

Cine aleargă după mai mulți iepuri, nu prinde niciunul. Ne interesează electoratul nostru de dreapta.”, a spus Nicolae Ciucă la interviurile DC News.

Diana Șoșoacă, sancționată și în Parlamentul European

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunţat marţi dimineaţa suspendarea eurodeputatei SOS România Diana Şoşoacă de la activităţile plenului Parlamentului European timp de şapte zile, cu reţinerea indemnizaţiei pe şapte zile, după ce a avut un comportament neadecvat la dezbaterea care a precedat votul asupra nominalizării Ursulei von der Leyen din 18 iulie.



"În conformitate cu regulile 10 şi 183 din regulamentul de procedură şi după ce am luat notă de observaţiile membrilor vizaţi, am decis să impun o penalitate împotriva doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă pentru perturbarea şedinţei din 18 iulie 2024, arătând un comportament neadecvat pe durata dezbaterii (...). Această penalitate presupune reţinerea indemnizaţiei zilnice pentru o perioadă de şapte zile şi o suspendare temporară de la participarea la activităţile din plenul Parlamentului European pentru o perioadă de 7 zile cu începere de azi, 8 octombrie 2024, fără a prejudicia dreptul domniei sale de a vota în plen şi în conformitate cu standardele de conduită", a declarat Roberta Metsola marţi, la începutul activităţilor PE, reunit săptămâna aceasta în sesiune plenară la Strasbourg.



"Membra în cauză a PE a fost informată în acest sens, a formulat un apel intern la biroul competent împotriva acestei hotărâri în baza regulii de procedură nr. 184. Biroul, în şedinţa de ieri seara, a confirmat penalitatea fără a aduce atingere dreptului la apel extern care rămâne deschis membrei în cauză. Sancţiunea este de aceea considerată finală", a explicat Roberta Metsola.



Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan a reacţionat pe Facebook, postând că "Roberta Metsola tocmai a anunţat penalizarea Dianei Şoşoacă pentru comportamentul inadecvat din şedinţa plenară din luna iulie, când a perturbat în mod repetat reuniunea Parlamentului". "În Parlamentul European, dacă încalci regulile şi te faci de râs, vei fi întotdeauna sancţionat", a mai scris Mureşan.



Articolele 10 şi 183 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European se referă la reguli de conduită şi sancţiuni.



Articolul 10: Reguli de conduită



1. Comportamentul deputaţilor trebuie să fie caracterizat de respect reciproc şi trebuie să se bazeze pe valorile şi principiile stabilite în tratate şi, în special, în Carta drepturilor fundamentale. Deputaţii trebuie să respecte demnitatea Parlamentului şi nu aduc prejudicii reputaţiei sale.



2. Deputaţii nu compromit buna desfăşurare a lucrărilor parlamentare şi nu compromit menţinerea securităţii şi a ordinii în clădirile Parlamentului sau funcţionarea echipamentelor sale.



3. Deputaţii nu perturbă ordinea în sala de şedinţe şi se abţin de la orice comportament necorespunzător. Deputaţii nu afişează pancarte.



4. În cadrul dezbaterilor parlamentare din sala de şedinţe, deputaţii nu folosesc un limbaj ofensator.



La evaluarea caracterului ofensator sau nu al limbajului folosit de către un deputat în cadrul unei dezbateri parlamentare ar trebui să se ia în considerare, printre altele, intenţiile identificabile ale vorbitorului, percepţia declaraţiei de către public, măsura în care aceasta afectează demnitatea şi reputaţia Parlamentului, precum şi libertatea de exprimare a deputatului în cauză. De exemplu, limbajul defăimător, discursurile de incitare la ură şi incitarea la discriminare, bazată în special pe orice motiv menţionat la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale, ar constitui în mod normal cazuri de "limbaj ofensator" în sensul prezentului articol.



5. Deputaţii respectă normele Parlamentului referitoare la tratamentul informaţiilor confidenţiale.



6. Deputaţii se abţin de la orice tip de hărţuire psihologică sau sexuală şi trebuie să respecte, în exercitarea funcţiilor lor, Codul comportamentului adecvat al deputaţilor în Parlamentul European, anexat la prezentul Regulament de procedură (1).



Deputaţii nu pot fi aleşi în funcţii în Parlament sau în organele acestuia, nu pot fi numiţi raportori şi nu pot participa la delegaţii oficiale sau la negocieri interinstituţionale:



(a) dacă nu au semnat declaraţia prin care îşi confirmă angajamentul de a respecta codul respectiv, inclusiv de a urma formările specializate organizate pentru ei de Parlament privind prevenirea conflictelor şi a hărţuirii la locul de muncă, precum şi privind buna gestionare a activităţilor biroului; sau



(b) dacă nu au urmat formările specializate menţionate la litera (a), încălcând termenul şi condiţiile prevăzute în codul respectiv.



7. Dacă o persoană care lucrează pentru un deputat sau o altă persoană pentru care deputatul a obţinut accesul în clădirile Parlamentului sau la echipamentele acestuia nu respectă regulile de conduită stabilite în cadrul prezentului articol, comportamentul respectiv poate fi imputabil, atunci când este cazul, deputatului în cauză.



8. Aplicarea prezentului articol nu aduce, în schimb, atingere ritmului dezbaterilor parlamentare sau libertăţii de exprimare a deputaţilor.



9. Prezentul articol se aplică, mutatis mutandis, în organele, comisiile şi delegaţiile Parlamentului.



Articolul 183 : Sancţiuni



1. În cazul unei încălcări grave a articolului 10 alineatele (2)-(9), a articolului 35 sau a articolului 36, Preşedintele adoptă o decizie motivată prin care pronunţă sancţiunea corespunzătoare cu privire la deputatul în cauză în conformitate cu prezentul articol.



În ceea ce priveşte articolul 10 alineatul (3) sau (4), Preşedintele poate adopta o decizie motivată în temeiul prezentului articol, indiferent dacă i-a fost aplicată sau nu anterior deputatului în cauză o măsură imediată în sensul articolului 182.



În ceea ce priveşte articolul 10 alineatul (6), în legătură cu interzicerea oricărui tip de hărţuire psihologică sau sexuală prevăzută la primul paragraf de la alineatul respectiv, Preşedintele poate adopta o decizie motivată în temeiul prezentului articol numai după constatarea unui act de hărţuire în conformitate cu procedura administrativă internă aplicabilă privind hărţuirea şi prevenirea acesteia.



2. Preşedintele poate, de asemenea, sancţiona un deputat în cazul în care prezentul regulament de procedură, inclusiv codul de conduită a deputaţilor în Parlamentul European privind integritatea şi transparenţa (1), sau o decizie adoptată de Birou în temeiul articolului 25 prevede aplicarea prezentului articol.



3. Deputatul în cauză este invitat de Preşedinte să prezinte observaţii în scris înainte de adoptarea deciziei. În cazul în ar fi mai oportun, Preşedintele poate decide ca, în loc de prezentarea de observaţii în scris, să convoace o audiere orală.



Decizia de aplicare a unei sancţiuni este notificată deputatului în cauză. Odată ce sancţiunea devine definitivă, aceasta este anunţată de Preşedinte în plen. Preşedinţii organelor, ai comisiilor şi ai delegaţiilor din care face parte deputatul sunt şi ei informaţi.



Sancţiunea aplicată este publicată în mod vizibil pe site-ul Parlamentului şi pe pagina deputatului de pe site-ul Parlamentului.



4. La aprecierea comportamentelor manifestate, se ia în considerare caracterul excepţional, recurent sau permanent, precum şi gradul de gravitate al acestora. De asemenea, se ţine seama, dacă este cazul, de posibilele prejudicii aduse demnităţii şi reputaţiei Parlamentului.



5. Sancţiunea aplicată trebuie să fie efectivă, proporţională şi cu efect de descurajare. Sancţiunea poate să constea în una sau mai multe dintre următoarele măsuri:



(a) mustrare;



(b) interdicţie ca deputatul să reprezinte Parlamentul în cadrul unei delegaţii interparlamentare, al unei conferinţe interparlamentare sau al oricărui forum interinstituţional, pentru o perioadă de până la un an;



(c) în cazul unei încălcări a obligaţiilor de confidenţialitate, o limitare a drepturilor de acces la informaţii confidenţiale sau clasificate pentru o perioadă de până la un an;



(d) pierderea dreptului la indemnizaţia de şedere pentru o perioadă care poate să dureze între două şi 60 de zile;



(e) fără a aduce atingere dreptului de vot în şedinţă plenară şi sub rezerva, în acest caz, a respectării stricte a regulilor de conduită, suspendarea temporară a participării la toate sau la o parte din activităţile Parlamentului pentru o perioadă care poate să dureze între două şi 60 de zile în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegaţiile sale se reunesc.



6. Măsurile prevăzute la alineatul (5) literele (b) - (e) pot fi dublate în caz de încălcare repetată sau în cazul în care deputatul refuză să se conformeze unei măsuri luate în temeiul articolului 182 alineatul (3).



7. Pe lângă aceasta, Preşedintele poate să prezinte o propunere Conferinţei preşedinţilor în vederea suspendării sau a retragerii unui mandat sau a mai multor mandate interne deţinute de deputat în Parlamentul European, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21.



8. Preşedintele decide cu privire la perioada de publicare a sancţiunilor, ţinând seama de faptul că perioada minimă de publicare este, indiferent de sfârşitul mandatului deputatului în cauză, după cum urmează:



- doi ani pentru sancţiunile menţionate la alineatul (5) literele (a), (b) şi (c);



- trei ani pentru sancţiunile menţionate la alineatul (5) literele (d) şi (e).



Cu toate acestea, în cazul unor încălcări minore, preşedintele poate decide asupra unei perioade mai scurte de publicare.

