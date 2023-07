Medicii de gardă, deficit acut! Raed Arafat: Foarte mulți merg pe ideea că nu poți să ai viață personală. Trebuie să păstrăm sporurile

Invitatul din această ediţie a emisiunii D'Economic News a fost Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care a vorbit - printre altele - şi despre exodul medicilor români peste hotare. Totodată, a propus şi câteva soluţii care ar putea să regleze numărul medicilor de gardă din spitale, în condiţiile în care în prezent ne confruntăm cu un deficit acut de personal medical, printre care acordarea de sporuri ca în trecut.

"În medicina de urgenţă avem încă un deficit foarte mare de personal, nu avem acoperire mai mult de 50% la nivelul unităţilor de primiri urgenţe faţă de nevoile reale de medici de urgenţă, pentru că e o specialitate care a pornit recent, nu e foarte veche, plus că, pe parcursul timpului, foarte multă lume a mers pe ideea că este o specialitate dificilă şi că nu poţi să-ţi faci viaţă personală şi să trăieşti cu ea, ceea ce e fals. Dacă ai avea destul personal, clar că cei care lucrează nu ar mai avea de ce să facă ore în plus, gărzi în plus şi să facă un efort supraomenesc să deservească specialitatea. Lipsa de personal duce la probleme. Personalul nu înseamnă doar medici, ci şi asistenţi, infirmiere...

Noi urmărim numărul medicilor de urgenţă în UPU, de exemplu. Este pe trend pozitiv, este în creştere, dar merge încet. Avem colegi care ajung la vârsta pensiei, vor începe să plece. Am pierdut deja câteva sute de medici de urgenţă în anii 2010-2011 când au fost reduse salariile brusc cu 25%. Atunci am avut exodul cel mai mare al medicilor de urgenţă. Trebuie să rezolvăm aceste dezechilibre, să-i încurajăm să rămână, trebuie să păstrăm sporurile pe care le au şi modalitatea în care sunt plătiţi acum. Din 2008, nu doar cei de la urgenţă dar şi cei de la Terapie Intensivă au primit o diferenţiere în salarii tocmai pentru că fac muncă dificilă şi se expun la riscuri. Şi aceste diferenţieri trebuie să rămână!

Dacă tratezi medicul de urgenţă identic cu un medic care n-are stres şi stă 5-6 ore la program, nu-i sună telefoanele, nu iese în teren cu maşina sau elicoperul, apoi pleacă - este clar că medicii vor alege o astfel de meserie decât să fie sub stres. De aceea este important să păstrăm măcar recunoaşterea asta prin diferenţierea salarială cu sporuri de condiţii grele" a spus Raed Arafat.

Emisiunea completă, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News