Legea de mobilizare nouă a Ucrainei îi frustrează atât pe politicieni, cât și pe soldați

În ciuda necesității urgente de întăriri, proiectul de lege a fost intens dezbătut în parlamentul Ucrainei, iar parlamentarii au propus mai mult de 4.000 de amendamente înainte de a adopta în cele din urmă legislația. În final, însă, atât politicienii, cât și cei care luptă pe front sunt nemulțumiți de rezultat. Meduza a discutat cu surse din Kiev pentru a afla mai multe.

O problemă politică sensibilă



În ianuarie 2024, un parlamentar din Rada Supremă a Ucrainei a comentat un proiect de lege menit să strângă cadrul legal în jurul mobilizării. "Această reformă s-a dovedit a fi mult mai impopulară decât ar fi anticipat cineva", a spus el. „Tot ce trebuie să faci este să ieși afară sau să te conectezi pe Facebook. Nimeni nu vorbește despre altceva [în Ucraina].”

Proiectul de lege, prezentat spre dezbatere cu o lună înainte de către guvern, a fost criticat de diferite facțiuni politice. Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, a subliniat că o clauză care interzicea celor care fug de recrutare să-și vândă proprietățile încălca Constituția țării. "Dacă o persoană deține o casă, nu putem să împiedicăm legal să o vândă sau să cumpere alta", a argumentat el. Davyd Arakhamia, șeful fracțiunii parlamentare a partidului de guvernământ, a declarat că „unele prevederi încalcă direct drepturile omului, în timp ce altele nu sunt formulate optim.” Prin urmare, documentul a fost retras din parlament și trimis pentru revizuire.

Rada Supremă a înregistrat o versiune revizuită a proiectului de lege pe 30 ianuarie. Cu toate acestea, parlamentarii au propus mai mult de 4.000 de amendamente la document. O sursă din parlamentul ucrainean a declarat pentru Meduza că parlamentarii au luat în considerare fiecare amendament. Pe 11 aprilie, proiectul de lege a fost adoptat în a doua și ultima variantă, cu 283 din cei 424 de deputați votând în favoarea acestuia. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a semnat deja legea, care va intra în vigoare pe 16 mai.

O sursă apropiată de biroul președintelui ucrainean a subliniat că adoptarea legii a fost accelerată de situația dificilă de pe front. La începutul lunii aprilie, armata rusă și-a intensificat ofensiva în apropierea Avdiivka și Bakhmut și a început să câștige teren. În timp ce anterior trupele rusești reușeau să avanseze doar câteva sute de metri pe zi, acum, uneori, reușesc să parcurgă până la două mile odată.

Sursele Meduza nu au precizat exact câte persoane intenționează Kievul să mobilizeze. Un politician care a votat pentru proiectul de lege a refuzat să comenteze această chestiune, invocând necesitatea secretului militar. Mai devreme, în decembrie 2023, Zelenski a declarat că Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene dorea să mobilizeze „400.000 până la 500.000 de persoane”. Cu toate acestea, în martie 2024, noul comandant-șef al Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, a remarcat că după o auditare a resurselor interne, ar fi posibil să se mobilizeze "semnificativ mai puțini de 500.000 de persoane".

Potrivit unei surse guvernamentale, le-a luat mult parlamentarilor ucraineni să ajungă la un acord cu privire la modalitatea de pedepsire a celor care fug de recrutare. Versiunea originală a proiectului de lege propunea înghețarea conturilor bancare ale acestora, dar această măsură a fost în cele din urmă abandonată. În schimb, evazioniștilor de la recrutare li se vor suspenda permisele de conducere de către instanțele de judecată. În plus, amenzile pentru lipsa răspunsului la o convocare militară sau pentru "evitarea serviciului" vor crește semnificativ, bărbații care nu sunt înregistrați la autoritățile militare nu vor putea obține pașapoarte, iar recruții care locuiesc în străinătate nu vor putea accesa serviciile consulare. Taras Chmut, șeful Fundației Come Back Alive, care sprijină personalul militar ucrainean, a subliniat și el că Ucraina avea nevoie de reforme ale mobilizării mult mai devreme. "Am pierdut prea mult timp", a declarat el pentru Ukrainska Pravda într-un interviu pe 11 aprilie, ziua în care proiectul de lege a fost adoptat.

