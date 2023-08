Măsuri fiscale. Elena Cristian, informații de culise: PNL a amenințat cu ieșirea de la guvernare! Am informația că OUG va fi adoptată rapid

"L-am auzit pe domnul Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, şi, văzând procentele pe care le-a vehiculat la dumneavoastră - procentele de ieftinire a alimentelor (n.r. 12%) -, mă gândesc că dânsul îşi face cumpărăturile în altă ţară. Noi, întâmplător, avem sediul în aceeaşi clădire cu dânsul şi nu prea îl văd pe la job. Mă gândesc că merge în cu totul altă parte să îşi facă aceste cumpărături de zi cu zi, pentru că cifrele vehiculate de Consiliul Concurenţei nu au fost confirmate nici de BNR, nici de Institutul de Statistică şi nici nu sunt reale în teren", a spus Elena Cristian, la B1 TV.

"Derapajul real este la cheltuieli"

Nicolae Ciucă, fostul premier PNL, a declarat azi, despre măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare pe care Guvernul Ciolacu le tot anunță și nu le aprobă, că nu au fost finalizate discuțiile la nivelul coaliției.

"Revenind la cele spuse de fostul premier și actualul președinte al PNL, Nicolae Ciucă, calculele nu au fost finalizate, dar ordonanța a scăpat așa, pe surse, în presă. Acum, situația, pentru cei care pot citi cifrele și am discutat cu mulți analiști în aceste zile, derapajul la bugetul de stat nu este la venituri. Mediul de afaceri - pe care actualul guvern și actuala coaliție vrea să pună noi biruri foarte mari, care probabil vor închide foarte multe afaceri - și-a făcut datoria.

Statul trebuia să încaseze 50 de miliarde de euro - este suma exactă din bugetul de stat anul acesta - și a încasat 49. Așadar, mediul de afaceri și-a plătit dările către stat. Derapajul real este la cheltuieli. Acolo, în primele șase luni, Guvernul a făcut cheltuieli mai mari cu 3 miliarde de euro. Dacă undeva trebuie să umble Guvernul, nu trebuie să umble la impozite și taxe - ceea ce are de gând să facă și ceea ce va face cu siguranță - ci trebuie să umble la cheltuieli.

"Toate aceste măsuri nu pot fi verificate"

Ce face Guvernul în această situație? Vine cu o propunere de reducere a cheltuielilor pe care noi, nu doar în jurnaliști, românii de rând nu au cum să o verifice. Cum verificăm noi, de exemplu, dacă se reduc posturile de consilier la Ministerul Economiei, unde ministrul are 30 de consilieri? Transparența este zero în instituțiile statului. Singurul minister care și-a mai pus pe pe site cifre este Ministerul Finanțelor, de unde aflăm că sunt 17 oameni doar la departamentul comunicare. Atenție! Doar la Ministerul de Finanțe, nu la ANAF, nu la instituțiile din subordinea. Păi, 17 oameni are redacție serioasă din România. Ce or face acești oameni la comunicare, împreună cu 20 de consilieri ai ministrului și cu alte 30 de persoane care se ocupă de acest job habar nu am.

Voiam să spun, de fapt, că toate aceste măsuri nu pot fi verificate și că noi va trebui doar să îi credem pe cuvânt că au redus cheltuielile, că au redus cheltuielile cu achiziții, că au redus numărul de posturi, că nu mai sunt atât de mulți consilieri, că au redus numărul de secretari de stat de la 200 la 40, ceea ce înseamnă oricum un record pentru orice guvern din ultimii 33 de ani, și că toate aceste cheltuieli cumva vor ajuta ca noi toți ceilalți să nu plătim taxe și impozite mai mari", a spus Elena Cristian.

"PNL a amenințat cu ieșirea de la guvernare"

Cât despre faptul că Nicolae Ciucă a precizat că nu s-a discutat despre comasări punctuale în instituții "ca să nu bulversăm", analistul economic a punctat:

"Ideea este că toată această așa-zisă reformă - cu 100 de ghilimele și de o parte și de alta, că nu e reformă - a fost amânată doar pentru că cele două partide nu s-au înțeles. Din informațiile pe care le am eu pe surse, PNL a amenințat cu ieșirea de la guvernare dacă lucrurile se vor adopta în forma în care a apărut în presă. Sigur că se tem de anul electoral ce vine, "să nu-i bulversăm pe alegători". Și, atunci, încearcă să găsească o formulă, cumva o formulă care să nu se vadă ca o măsură directă pentru omul de rând.

Adică majorează impozitele și taxele pentru mediul de afaceri, gândindu-se că omul de rând nu va simți asta. Va simți, pentru că, dacă vor face asta pentru mediul de afaceri, companiile nu vor avea cum să majoreze salariile angajaților nici în anul următor. Și cu siguranță va fi din ce în ce mai greu să acoperi toate cheltuielile de zi cu zi. Cu siguranță că toți vom suferi, chiar dacă nu există o taxă directă pentru noi, angajații, noi oamenii de rând, care ne plătim impozitele și taxele așa, cât de mari sunt ele. Deci, să nu bulverseze!

Probabil că s-au gândit să nu bulverseze electoratul, să nu-i bulverseze pe angajații de la stat, foarte mulți, să nu se bulverseze între ei în coaliție. Întrebarea este: "Cum faci restructurare la stat, că nu este nicio analiză? Cine este competent, cine nu este?". Păi, dacă îi dai afară pe cei care muncesc - unul din trei se pare că face treabă pe acolo, două persoane dintre ei sunt de pe la partide și cu activități politice - și îi lași doar pe cei care au fost puși pe criterii politice, că lipesc afișe în campanie și că fac diverse alte activități, păi atunci se duce de râpă tot sistemu de stat și așa ineficient, și așa fără performanța la care ne-am fi așteptat după 33 de ani de așteptări și de digitalizare, și de tot felul de sisteme, și de buget record ș.a.m.d."

"Am informația că ordonanța cu majorări de impozite și taxe va fi adoptată rapid"

"Am această informație că ordonanța cu majorări de impozite și taxe va fi adoptată rapid, că primele măsuri vor fi de la 1 septembrie - și îmi doresc să mă înșel, dar nu cred că se va întâmpla asta -, iar pentru zona de reduceri de cheltuieli bugetare încă se analizează. Repet, nu se dorește ca anumite persoane care au fost puse acolo pe criterii politice să se supere cumva, să rămână șomere înainte de campania electorală, când va fi din nou nevoie de toate aceste persoane", a spus Elena Cristian.

"Repet, transparența este zero în sistemul de stat. Noi mergem pe informații pe surse, nu avem de unde lua aceste informații. Dacă o să mergeți la două ministere diferite, cifrele privind angajările din sistemul de stat sunt diferite cu circa 100.000, de la Ministerul Muncii la Ministerul Finanțelor. Nu au aceleași cifre. Dacă ei nu au aceleași cifre, noi, care încercăm să ne documentăm și să prezentăm lucrurile așa cât mai aproape de realitate, de unde să le luăm. E clar că e o bulversare totală și e clar că o fac intenționat", a mai spus analistul economic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.