Mărturia pacientei care a mers la cabinet imediat după uciderea dentistei de la Bărila. "M-am uitat pe geam"

Oamenii legii au efectuat, joi, percheziții la locuința principalului suspect în cazul crimei de la Brăila, dar și în imobilele în care locuiesc rudele bărbatului care ar fi omorât-o pe medicul stomatolog în propriul cabinet.

Anchetatorii ar fi găsit și ridicat un cuțit cu lamă rabatabilă, dar și mai multe haine. Acum urmează să fie efectuată o analiză criminalistică pentru a se stabili dacă este vorba despre arma crimei. Între timp, a apărut mărturia unei paciente care a mers la cabinetul stomatologului în ziua respectivă. Aceasta susține că nu a reușit să dea de doctoriță deși a sunat-o și a încercat și ușa cabinetului de mai multe ori, dar era însă închisă. Se pare că totul s-a întâmplat după ce doctorița a fost ucisă.

Mărturia pacientei

„Eu, în ziua aia, am avut programare la 5 după-masă. Întotdeauna, cam așa, ajungeam cu 10 minute înainte. Am încercat ușa, era închisă. Am crezut că nu apăs bine, am mai încercat-o odată.

Am pus mâna pe telefon, am sunat-o, ea avea telefonul închis. Am mai încercat să o mai sun o dată, am crezut că n-am eu semnal sau ceva, tot așa, am spunea că are telefonul închis. Am mai așteptat, am zis că s-a dus pe undeva să mănânce, că a avut pauză femeia, că vine de acasă, că știam că stă prin zonă...

Am stat în intersecție, nimic. M-am dus spre o scară fix de lângă cabinet ca să stau la umbră și am stat acolo până la vreo 17:10, ceva de genul... M-am uitat cât e ceasul, am zis ok, poate a venit, m-am mai dus o dată, am mai încercat ușa de 2-3 ori, nimic. Am mai sunat-o o dată, tot așa telefonul închis.

Pacientă: M-am uitat pe geam să văd dacă văd ceva

I-am dat mesaj să văd dacă pleacă mesajul, să văd dacă e ceva cu semnalul meu. Nu pleca mesajul pe WhatsApp. M-am uitat pe geam să văd dacă văd ceva. M-am uitat și în camera aia de așteptare unde așteptam noi. M-am uitat și în cameră, în cabinet propriu-zis, nu era nimic, nu se vedea absolut nimic, erau draperiile trase.

Și eu am crezut că s-a întâmplat ceva cu maică-sa, că știam că o are bolnavă, bătrână sau ceva de genul. Și că a plecat în grabă femeia. Și asta a fost. Deci am ajuns la 16:50 și am plecat pe la 17:15, eu atât am așteptat acolo”, a spus pacienta dentistei ucise la Brăila.

Reamintim că potrivit anchetatorilor, pe 16 iulie, principalul suspect în acest caz, Maricel Mihai, s-a deplasat inițial la Galați, de unde a luat un taxi pentru a se întoarce în Brăila. Însă, înainte de a merge la cabinetul medical, și-a schimbat hainele pe care le purtase în orașul vecin.

La ora 16:15 el ar fi deschis ușa cabinetului doctoriței Gavril. A intrat și a ieșit rapid, în doar două-trei secunde. După aproximativ două minute, s-a întors și a intrat din nou. Bărbatul ar fi stat exact 33 de secunde în interior, timp în care a ucis-o pe Marina Gavril cu trei lovituri de cuțit.

