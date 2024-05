Mărturia femeii atacate de un bărbat pe o stradă din București. “M-a lovit din senin, fără să-l cunosc. Era calm, fuma"

O femeie a fost atacată, din senin, de un individ, în timp ce mergea pe o stradă din Sectorul 2 din București. Aceasta spune că nu îl cunoștea pe bărbat și nu știe motivul pentru care a fost lovită. În imaginile video de pe camerele de supraveghere, apărute în spațiul public, se vede cum bărbatul, îmbrăcat într-un hanorac și având gluga pe cap, se apropie de femeie, pe la spate, și o lovește brusc. Aceasta cade jos în urma loviturilor primite, iar bărbatul se întoarce și pleacă.

“M-a lovit din senin, fără să-l cunosc. Am trecut pe lângă el şi m-a lovit fără niciun avertisment, fără să îmi spună ceva Era calm şi fuma. Am trecut pe lângă el, am auzit în spate paşi grăbiţi, am apucat să mă întorc parţial şi l-am văzut exact când s-a proptit în piciorul stâng şi mi-a dat un mare şut, de fotbal. După acest moment nu a fugit. Nu a fugit. S-a întors liniştit şi şi-a continuat drumul. Nu era nimeni pe stradă. Am mers la spital, acolo s-a constatat fractura de peroneu şi spitalul a anunţat Poliţia. A doua zi am depus plângerea. Şi au reuşit să îl prindă.

Şi dacă aveam spray paralizant, nu aveam ce să îi fac, pentru că lovitura a venit din spate”, a declarat femeia lovită, la Antena 3 CNN.

Femeia a suferit o fractură de peroneu

Bărbatul, un tânăr în vârstă de 25 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, a anunțat Poliția Capitalei. Ulterior, și procurorii au stabilit faptul că cei doi nu se cunoșteau și nu au avut niciun conflict înainte de atac. În urma loviturii, femeia s-ar fi ales cu fractură de peroneu.

"La data de 11.05.2024, în jurul orei 20:55, în timp ce se afla în dreptul imobilului cu nr. 77, situat la adresa din Bucureşti, Șos. Ştefan cel Mare, nr. 234, Sector 2, inculpatul a observat-o pe persoana vătămată trecând pe trotuar şi fără a o cunoaşte sau a avea vreo discuţie cu aceasta, s-a îndreptat în viteză către aceasta şi a lovit-o puternic cu piciorul în zona inferioară a piciorului drept, determinând căderea persoanei vătămate la nivelul solului şi provocarea de leziuni traumatice (fractură de peroneu), evaluate preliminar la 30-35 (treizeci-treizeci şi cinci) de zile de îngrijiri medicale", transmite Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News