Martina Navratilova, despre suspendarea Simonei Halep: ”Este singura instanță în care ești judecat vinovat până când îți poți dovedi nevinovăția”

Martina Navratilova (66 de ani), fost lider mondial al tenisului feminin, a reacționat după suspendarea primită de către Simona Halep după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la US Open anul trecut.

Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anunțat suspendarea româncei pentru 4 ani, începând cu octombrie 2022, decizia fiind făcută publică la mai bine de două luni de la audierile Simonei Halep.

În timp ce mai mulți jucători și antrenori, actuali și foști, și-au exprimat părerea pe această temă, Navratilova, câștigătoarea a 18 titluri de Grand Slam, a făcut o afirmație importantă în privința româncei.

”Întotdeauna am vrut să acord beneficiul îndoielii sportivului. Chestiunea cu drogurile este nașpa, deoarece este singura instanță în care ești judecat vinovat până când îți poți dovedi nevinovăția. Ca atlet - chiar dacă este legal - cu efectele secundare ale acestui medicament nu văd pe nimeni care să vrea să ia”, a spus Martina Navratilova într-o postare pe X, fost Twitter.

I always wanted to give benefit of the doubt to the athlete. The drug thing stinks as it is the only court where you are judged guilty until you can prove your innocence. As an athlete- even if legal- with the side effects from this drug I can’t see anyone wanting to touch it…????????‍♀️ https://t.co/es8MUIsu2t