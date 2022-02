Marinela Țepuș, „eseu” despre compromis dedicat directoarei ”Cinșpe comisii”, care a încasat de două ori salariul lui Nicușor Dan ca să decapiteze teatrele din București

În această perioadă, se fac evaluările directorilor de teatre din București. Din informațiile noastre, Liliana Maria Toderiuc-Fedorca (PNL), director al Direcției de Cultură din cadrul Primăriei Capitalei, a făcut parte din aproximativ 13 comisii de evaluare. Indemnizația este 10% din salariul brut al Primarului General Nicușor Dan, așadar încasează undeva la 130% din salariul edilului. După calculele noastre, ar încasa undeva la 27040 lei, circa 5500 euro, pentru aceste inspecții. De obicei, o persoană se duce la maximum una-două comisii, nu la toate, cum se pare că este cazul Lilianei Maria Toderiuc-Fedorca pe care o găsim peste tot.

„(mini)Eseu despre compromis(Se dedica, cu buna-credinta, doamnei Liliana Fedorca, Director executiv al Directiei Cultura, Invatamant, Turism din PMB)



„De multe ori se intampla ca unii oameni politici sa ocupe functii NEpolitice! Cred ca Doamna Liliana Fedorca, cu buna-credinta, a ajuns intr-o asemenea functie. Tot cu buna-credinta s-a apropiat si de colegii din subordine! Ne-am intalnit, am inceput proiecte impreuna, a vizitat cateva teatre!

Ne-a sprijinit cum/ cat a putut! Iar cei mai multi dintre noi au privit-o/primit-o cu incredere. Fiind profesoara de matematica, aveam sentimentul ca este echidistanta si ca vom colabora, in sfarsit, normal! Si asa a si fost pana la momentul in care, intr-un context politic si administrativ complicat, a semnat/ girat pentru o comisie de evaluare din care cunostea cel mult un singur “specialist”! Cred, sincer, ca nu si-a dorit o astfel de postura.

Raman la premisa ca profilul domniei sale, acela de matematican, nu este compatibil cu ignorarea unor axiome elementare (de ex: “regulile/procedurile trebuie respectate”; “evaluarea activitatii unei institutii se face prin raportare la repere obiective”). Deci, aflata, mai curand fara voie, intr-o situatie ingrata, doamna Fedorca avea mai multe variante de actiune:

1. putea sa-si dea demisia din functia de director; este profesoara de matematica, o profesie respectabila, prin care putea sa ofere elevilor un foarte util exemplu de verticalitate/onestitate;

2. putea sa se alieze cu noi, oamenii care se lupta cinstit si transparent pentru teatrul românesc, si, impreuna, sa incercam sa neutralizam nedreptatile ticluite, in mai mult de un an de zile si pe langa lege, de catre o “stratega culturala” de trista amintire;

3. putea sa faca o comisie cu specialisti impartiali, care sa fi dat note citind rapoartele de evaluare si cunoscand activitatea teatrelor bucurestene in anul pandemic 2020, cand acestea nu au jucat in salile de spectacol vreme de 8 luni.

Din pacate, decizia doamnei Fedorca a fost alta. In consecinta, actionand transparent si regulamentar, noi, managerii “corigenti”, am facut o solicitare prin care am cerut rapoartele motivate si fisele de evaluare, acelea din care ar fi trebuit sa reiasa care au fost “gravele erori de management” dintr-un an atipic, ce a bulversat intreaga planeta. Am solicitat oficial si o intalnire cu membrii comisiei (mai ales cu specialistii, colegi de breasla), pentru a ni se explica unde am gresit si ce putem face pentru a (re)deveni performanti, asa cum am fost inainte de anul 2020! Niciun raspuns temeinic! Doar cateva adrese care anuleaza atat evaluarea, cat si respingerea contestatiilor!

Subliniez ca cele doua comisii (de evaluare si de contestatii) au fost validate dupa finalizarea evaluarilor/contestatiilor, asa cum reiese, negru pe alb, din dispozitiile de primar transmise cu multa intarziere! In ciuda unei eventuale prime impresii, acest “eseu” nu este ostil nici doamnei Fedorca, nici decidentilor politici sau nepolitici.

Intentia mea onesta este de a sublinia public necunoscutele unor (presupuse) evaluari care, in mod obiectiv, nu au fost conforme cu realitatea si cu normele procedurale in vigoare. Din fericire, consecintele acestui compromis cu efecte nocive pentru teatru, spectatori si institutiile publice, in general, pot fi inlaturate. Trebuie doar sa se actioneze corect si transparent, depasind logica rafuielilor de orice fel. Pentru azi, atat!”, a scris Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, pe Facebook.

