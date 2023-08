Marian Chirvase, celebru cascador: Ce trebuie să faci în caz de explozie

Marian Chirvase este unul dintre cei mai experimentaţi cascadori români. A jucat în nenumărate filme (Ambasadori, căutăm Patrie (2003), Marfa şi banii (2001), Omul zilei (1997), Căruţa cu mere (1983)) şi a fost cascador sau cascador coordonator pentru altele (Legiunea străină - 2008, Aripile întunericului - 2004, Asfalt tango - 1996, Misterele Bucurestilor -1983). A lucrat cu regizori celebri din ţară şi din străinătate. Cel mai aproape de sufletul său a fost regretatul Sergiu Nicolaescu.

'În aproape 100 de filme, am făcut numeroase explozii, inclusiv pe platou de filmare cu Sergiu Nicolaescu. Văd că mulți dau sfaturi cu privire la exploziile de la Crevedia, dar cum poți să dai sfaturi dacă nu știi ce înseamnă exact asta, respectiv o explozie! Îmi amintesc că, într-o zecime de secundă mi s-a ars pielea pe mâini. Mi s-a smuls mâna din umăr, la o explozie făcută pentru un film, nu comparabil cu ce s-a întâmplat la Crevedia. Este atât de distrugătoare, încât nici nu vă puteți da seama!', a spus Marian Chirvase.

Ce trebuie să faci/să nu faci în cazul unei explozii?

'În cazul unei explozii, ce trebuie să faci? Să stai cât mai departe de ea! Cred că este o lipsă de disciplină, de cunoaștere și de tot ceea ce înseamnă explozie cu gaz, care este, una dintre cele mai nenorocite! De ce? Pentru că nu ai ce să îi faci! Pe mine, la o explozie 'minoră' mă lua suflul de la locul faptei și mă arunca vreo 4-5 metri!', a spus Marian Chirvase pentru DC News.

'Ce lipsește foarte tare acum este disciplina'

'Această meserie a mea, de cascador, m-a învățat foarte multe și aș dori să ofer la fel de multe explicații, lucruri de care eu m-am lovit și ce am învățat! Lucrurile se pot preveni! Noi trebuia să facem filme! Sergiu, acest mare om și regizor, a avut grijă de noi! Dacă într-un film trebuia să ne batem cu sabia ne aducea înainte campionul olimpic, național, mondial la sabie pentru a ne antrena cu el luni de zile. Dacă aveam nevoie de călărie... ne aducea campionul la călărie! Dacă nu ai un om care să te instruiască, degeaba încerci tu să faci, dregi, vorbești, dai sfaturi despre lucruri pe care nu le cunoști! Ce lipsește foarte tare acum este disciplina! Eu am jucat foarte mulți ani de handbal la Steaua. Sunt campion european și național. Eu am trăit în disciplină. Mama mea a fost educatoare și m-a disciplinat. Am fost la Steaua, unde m-am disciplinat! Am lucrat cu Sergiu Nicolaescu, unde pe platoul său de filmare era disciplină!', a punctat Marian Chirvase.

'Gazul, sub nicio formă, nu ai cum să îl stingi! A, dacă te duci înainte cu câteva ore să dai cu spumă să se răcească, da, dar în momentul exploziei tu nu ai ce să îi mai faci! Îl lași să ardă, după care poți să îl stingi! Suflul acela este aproape de bomba atomică! Rade tot ce prinde în cale! Dacă ai căzut în raza lui, te-a rupt în două! Când este explozie, stați pe burtă, pe asfalt! Acel suflu să treacă peste tine!', a spus Marian Chirvase pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News