Marcel Vela, avertisment după isteria din benzinării: Pot exploda și declanșa haosul

În fața haosului creat la stațiile de alimentare, șoferii au făcut gesturi disperate. Unii au mers cu rezervoare cu o capacitate mare, alții au mers cu sticle, bidoane, pungi, damigene și tot ce au găsit pentru a mai lua un litru de carburant. Au fost șoferi care, după ce au luat 1000 de litri de combustibil, nu au securizat recipientul și l-au scăpat pe carosabil. În fața avalanșei de cerere, benzinăriile n-au spus ”nu” la nimic. Au permis să fie luat carburant în orice recipient și au încasat banii pentru asta. A fost un adevărat haos în seara de 9 martie, seară în care românii pare că au răspuns la un ”exercițiu” bine planificat, dacă ne uităm că înainte cu 7 zile același scenariu a fost pus în practică în Bulgaria. Și la vecinii bulgari totul a pornit de la o poză postată pe Facebook cu prețul crescut al carburantului. Și la ei, ca și la noi, șoferii s-au îngrămădit la benzinării, dar au și protestat, blocând drumuri, față de prețul ridicat. A doua zi, în 3 martie, s-au deplasat la vecinii turci, unde combustibilul era mai ieftin. La pompă, în Bulgaria, prețul combustibilului depășise 3 leva, ceea ce a panicat populația. În România, poza care a creat haosul arăta combustibil la 11 lei/litrul, enorm pentru șoferul român. Astăzi, prețul la pompă s-a stabilizat în jurul a 8 lei, problema fiind însă reală: în urmă cu două zile, dimineața, costa cu 50 de bani mai puțin.

”Nu uitați că prin dezbinare nu se poate construi nimic”

Fostul ministru de Interne Marcel Vela a reacționat nu atât la situația în sine, cât la ceea ce a urmat.

”Pentru că astăzi putem discuta subiectul la rece, am observat că reacțiile la cozile care s-au format în benzinării au fost diverse.De la glume în on-line, până la dovedirea unor manipulări grotești făcute de către comercianții de carburant. Majoritatea reacțiilor, recunosc, m-au întristat. Pentru că, astfel, vedem foarte clar și limpede la ce duce lipsa de comunicare: la lucruri care mocnesc și care, într-un anumit punct, pot exploda și declanșa haosul. Consider că este mult mai important să ne spunem părerile, să le dezbatem, să le analizăm cu calm și să ne sprijinim unii pe alții la nevoie și în orice situație limită am fi. Jignind sau aruncând ușor cuvinte urâte la adresa unor oameni afectați de tot ce se întâmplă acum… nu vom fi niciodată capabili să construim împreună. Nu uitați că prin dezbinare nu se poate construi nimic. Să vedem lucrurile cu mai multă îngăduință și să nu judecăm, mai ales dacă nu știm viața fiecăruia sau ce a împins un om către un gest… chiar dacă vorbim despre o simplă coadă la o benzinărie. Când de prea multe ori nu vedem copacii din cauza pădurii, riscăm să nu vedem nici adevăratele probleme din viața fiecărui compatriot!” a scris fostul ministru de Interne, Marcel Vela, pe Facebook.

