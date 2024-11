Marcel Ciolacu susține că a avut "două lovituri de PR politic": Becali și Terheș. "Eșecul de a nu intra în turul 2 mi l-am asumat"

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Cotroceni care a ratat intrarea în turul doi al alegerilor prezidențiale, a declarat că își asumă acest "eșec".

"În primul rând, eșecul de a nu intra în turul 2 mi l-am asumat. L-am asumat și public, mi l-am asumat și în fața colegilor și mi-l asum și în seara asta, fără nicio problemă. Am fost întrebat la un moment dat de o colegă de-a dumneavoastră care e cel mai mare defect al meu. Și am spus, buna credință. Normal că mi-a spus, stați că e o calitate! Nu e. În politică nu este o calitate. Eu am crezut, pentru că am reușit totuși în zona guvernamentală și e un lucru nu de fală, e un lucru evident. (...) Am crezut că pot schimba și abordarea din campania electorală, cu toate că realizam că această ură a fost cumva cultivată în societatea românească, mai ales de ultimii doi președinți ai României. Și m-am înșelat. Nu am putut schimba. Campania electorală a fost tot sub un semn al urii și de aici s-a declanșat acest mecanism și nevoia de un candidat nou. A fost o campanie cu foarte multe atacuri, foarte puțin explicat programul fiecărui partid, ce se dorește, ce s-a făcut", a declarat Marcel Ciolacu la Antena 1.

Marcel Ciolacu: Două lovituri de PR politic care au adus costuri foarte mari și Partidului Social Democrat

Cât despre decizia CCR de renumărare a voturilor din primul tur al prezidențialelor, Marcel Ciolacu a spus că nu are nicio așteptare. Totodată, acesta a afirmat faptul că în această campanie electorală a avut parte de două lovituri de PR politic: Becali și Terheș.

"Sunt niște decizii, haideți să le așteptăm. Nu am nicio așteptare de la această renumărare. Dimpotrivă, se închide un capitol. Decizia membrilor CCR nu mă privește pe mine, n-am cerut-o, sper că nu crede cineva că europarlamentarul de la AUR, domnul Terheș, a fost pus de PSD. Și este a doua oară când se întâmplă acest lucru și o să vă explic două lovituri de PR politic în timpul acestei campanii care au adus costuri foarte mari și Partidului Social Democrat, și candidatului Marcel Ciolacu. Prima lovitură de PR politic a fost cu domnul Becali, care a zis că a avut un aranjament, că a vorbit cu cineva la telefon, nici nu are rost contextul, în acel moment, cumva inerțial, anumite voturi între simpatizanții partidului sau ai mei personali s-au direcționat către domnul Simion, fără ca cineva din partid să organizeze acest lucru", a mai spus Ciolacu.

Ciolacu i-a felicitat pe Georgescu și Lasconi

Totodată, Marcel Ciolacu a susținut că i-a felicitat pe candidații care s-ai calificat în turul doi al alegerilor prezidențiale: Călin Georgescu și Elena Lasconi.

"Eu am cunoștințe care mi-au spus, în ziua votului: "să știi că am fost la vot și am votat cu Simion ca să-ți fac bine". Mă, dar ți-a spus cineva să faci acest lucru? "Păi nu, dar așa s-a prezentat". A fost o lovitură de PR politic la care inclusiv eu n-am reacționat. Acum e a doua lovitură, în care europarlamentarul AUR, domnul Terheș, face o contestație la... Normal că membrii CCR trebuiau să ia în discuție acea contestație. Ea a fost îndreptățită, a fost în termen. A dat niște elemente foarte clare acolo, anumite secții unde voturile de la domnul Orban s-au contabilizat la candidata Lasconi. Foarte greu și am văzut decizia, decizia a fost 9 la 0. Deci toată lumea a votat pentru acest lucru. Acum cumva iarăși se încearcă o manipulare pusă foarte bine la punct să se întoarcă, domnule, Ciolacu și PSD, uite cum vrea să-și trimite candidatul. Fals.

Eu am fost primul care am ieșit, am și telefonat pe doamna Lasconi, am felicitat-o și am zis, îți doresc baftă, eu am ieșit din joc. Am ieșit la presă și am spus, îi felicit pe cei doi candidați, unul n-am numărul de telefon și cred că nici nu-l sunam și am încheiat discuția la mine, acest capitol e închis. Mi-am anunțat colegii, ne-am organizat și venim acum la alegerile parlamentare. Sunt cele mai importante alegeri parlamentare de 35 de ani. Totul a devenit foarte fragil. De la o stabilitate macroeconomică vedem ultimii indicatori care nu sunt foarte favorabili. S-au blocat toate tranzacțiile, bursa e pe roșu, dobânzile s-au mărit, rata de schimb s-a mărit, deci imediat piețele și investitorii străini… și ajunseserăm la un record anul acesta de investiții directe străine... În acest moment toată lumea s-a speriat. Singurul lucru care a rămas este stabilitatea din Parlamentul României", a mai spus Marcel Ciolacu.

