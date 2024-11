Marcel Ciolacu, singur la vot: Am votat pentru o Românie cu o voce puternică în lume - FOTO în articol

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a votat duminică dimineața. Acesta a venit singur la secția de votare la care este arondat. Liderul PSD a votat în jurul orei 9:05, la Școala Gimnazială Nr. 192 din București. Se pare că deși inițial ar fi trebuit să vină la vot împreună cu fiul său, în cele din urmă candidatul PSD a decis să vină singur.

La secția respectivă a putut fi observată o îmbulzeală, spațiul părea destul de restrâns, iar premierul a fost nevoit să își facă loc printre zecile de oameni pentru a ajunge la cabina de vot, acolo fiind și mulți reprezentanți ai presei, care s-au adunat în jurul lui pentru a surprinde momentul în care acesta își exercită dreptul constituțional.

"Am votat pentru o Românie puternică economic, o Românie cu o voce puternică în lume, pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent și nu în ultimul rând, am votat pentru o Românie a cărui președinte să muncească pentru țară și pentru poporul său. Am votat pentru cât mai multe victorii ale românilor și României, cum a fost ultima victorie de acum câteva zile, aderarea completă la Spațiul Schengen.

Am votat pentru stabilitate, pentru un echilibru și o echitate socială și, de asemenea, nu în ultimul rând, am votat pentru pace. Cu toții ne dorim un trai mai bun și cu toții ne dorim să fim cum suntem noi, românii, și sunt ferm convins că după această campanie electorală așa vom fi", a declarat Marcel Ciolacu la ieșirea din secția de votare.

