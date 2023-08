Marcel Ciolacu, cu avion de linie spre Atena, la clasa economic

Premierul Marcel Ciolacu a plecat luni la Atena cu un avion de linie, cărându-și singur bagajele spre capitala elenă, transmite Atena 3 CNN. El a participat în Grecia la o reuniune de lucru a şefilor de stat şi de Guvern din sud-estul Europei şi Balcanii de Vest, organizată de prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis.

Premierul s-a îmbarcat la clasa economic a unei aeronave a companiei grecești Aegean. La sosirea la Atena, Marcel Ciolacu s-a alăturat celorlalți pasageri în autobuzul spre terminalul aeroportului.

În ultima perioadă, pare că avioanele de linie sunt pe gustul lui Marcel Ciolacu, asta pentru că acum o lună acesta a mers tot la clasa economic cu un avion de linie spre Berlin, acolo unde s-a întâlnit cu cancelarul german Olaf Scholz. Atunci, tot Antena 3 CNN relata faptul că premierul Marcel Ciolacu și miniștrii care îl însoțeau și-au cărat singuri bagajele, inclusiv prin aeroportul din Viena, unde au avut escală. La sosirea în Berlin însă lucrurile s-au schimbat radical, fastul luând locul modestiei, Marcel Ciolacu fiind întâmpinat pe aeroport de o coloană de mașini de lux.

Normalitate sau campanie de imagine?

În contextul în care călătoria de la Atena este deja a doua din ultima perioadă pe care Marcel Ciolacu o face cu un avion de linie, probabil mulți se întreabă dacă aceasta este normalitatea într-o țară săracă care oricum nu își permite să cheltuie prea mulți bani pentru fițele demnitarilor sau este doar un exercițiu de imagine. În legătură cu vizita din Grecia, premierul nu a reacționat încă, dar atunci când a plecat în Germania, Marcel Ciolacu a ținut să menționeze că nu ar fi vorba totuși despre un exercițiu de imagine.

"Aşa am călătorit mereu, nu a fost un exerciţiu de imagine, a fost pur şi simplu o dorinţă a mea personală, cum am călătorit până acum să o fac şi de acum încolo. Repet, modul de viaţă al nostru ni-l hotărâm singur, funcţiile sunt trecătoare", a spus premierul Marcel Ciolacu acum o lună, despre faptul că a călătorit cu un avion de linie şi cu escală în vizita oficială efectuată în Germania.

Marcel Ciolacu,întâlnire cu cu președinta Comisiei Europene

La Atena, Marcel Ciolacu s-a întâlnit și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Am avut o discuție consistentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre provocările de securitate ale României la Marea Neagră, eforturile făcute de țara noastră în contextul războiului din Ucraina, implementarea PNRR și aderarea României la spațiul Schengen. Am prezentat situația actuală la frontierele țării noastre și am susținut necesitatea unui sprijin financiar suplimentar pentru România în contextul actual care necesită accelerarea dezvoltării infrastructurii.

De asemenea, am subliniat evoluțiile în ceea ce privește implementarea PNRR, respectiv anumite jaloane cu măsuri fiscal bugetare din acest plan negociate de fostele guverne de dreapta, precum și situația finanțelor publice și intenția Guvernului de a păstra deficitul în limite rezonabile fără a afecta economia și populația. În plus, am solicitat doamnei președinte a Comisiei Europene intensificarea eforturilor comune pentru aderarea României la spațiul Schengen", a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

