Marcel Ciolacu, baie de mulţime la Constanţa, după ceremonia de Ziua Marinei. "Niciodată nu voi putea fi un oficial"

"Vă mulțumesc pentru ziua de astăzi! Faleza din Constanța este incredibilă! Energia pe care mi-o transmiteți de fiecare dată îmi dă putere pentru a depăși toate provocările acestei guvernări!

Niciodată nu voi putea fi “un oficial”, ci întotdeauna voi sta în mijlocul oamenilor! De acolo vin și acolo mă simt cel mai bine!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

"Aş vrea să-i salut pe toţi marinarii români, militari sau civili. Vă doresc tuturor numai bine şi mult succes în activitatea dumneavoastră! La mulţi ani în această zi sfântă de 15 august, Ziua Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni! Pe lângă importanţa istorică, Ziua Marinei Române mai are o semnificaţie simbolică aparte. Prin această sărbătoare marcăm rolul deosebit pe care România îl are în regiunea Mării Negre şi la gurile Dunării, locul unde se deschide cea mai importantă cale de navigaţie dinspre Orient către inima Europei. În ultimii ani, această poziţie a României a căpătat o semnificaţie din ce în ce mai importantă, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor comerciale sau a politicilor energetice ale Uniunii Europene, dar, mai ales, în privinţa poziţiei geostrategice esenţiale pentru Alianţa Nord-Atlantică din care facem parte!", a transmis Marcel Ciolacu.



Şeful Executivului a punctat că, astăzi, la mai bine de un an şi jumătate de la invazia Federaţiei Ruse în Ucraina, rolul României ca partener NATO în această regiune a Mării Negre a căpătat "o importanţă şi mai mare".



"Nu doar în ceea ce priveşte alternativele energetice ale Uniunii Europene, după sistarea relaţiilor comerciale cu Federaţia Rusă, ci, mai ales, în asigurarea culoarelor de tranzit pentru exporturile de cereale din Ucraina şi ca poziţie cheie în strategiile de securitate ale NATO, pentru consolidarea de fapt a Flancului Estic al Alianţei", a mai declarat Ciolacu, conform Agerpres.

