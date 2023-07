Marcel Ciolacu anunță noi măsuri după descoperirea azilului groazei din Mureș. "Am dispus eliberarea din funcție atât a prefectului, cât și a subprefectului"

Marcel Ciolacu a anunțat că a dispus eliberarea din funcție prefectului și subprefectului din Mureș. după ce un nou azil al groazei a fost descoperit. Totodată, premierul a explicat ce alte măsuri sunt prevăzute a fi aplicate în viitorul apropiat, astfel încât astfel de situații să nu mai existe în țara noastră.

"În primul rând, îmi confirmă faptul că am avut dreptate. Trebuiesc desființate anumite instituții ale statului care nu funcționează. Trebuie regândit sistemul de control și sistemul de autorizare. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat la Mureș, ce s-a descoperit, și felicit pe reprezentanții ONG-urilor care s-au implicat voluntar și au descoperit acest lucru și chiar le sunt recunoscător ca om și ca român pentru intervenția lor. Ne-au dovedit foarte clar că ieri au salvat vieți pentru că dacă nu s-ar fi descoperit la timp lucrurile ar fi putut avea un final mult mai tragic.

Marcel Ciolacu: Am dispus eliberarea din funcție atât a prefectului, cât și a subprefectului

De asemenea, știm foarte bine că sub coordonarea prefecților și a subprefecților, s-au făcut controale timp de o lună de zile. Din câte am înțeles, AJPIS controlase acest centru cu o zi sau două înainte și spusese că nu este nicio problemă. Faptul că doamna ministru a Muncii a luat decizia de a face comisie disciplinară, conform legii, a fost destituită persoana care condus AJPIS-ul...

Eu astăzi de dimineață am avut o discuție cu vicepremierul și ministrul de Interne, domnul Cătălin Predoiu, și am dispus eliberarea din funcție atât a prefectului, cât și a subprefectului. Trebuie să înțelegem foarte bine care este rostul nostru și care este rostul statului în acest moment. Avem această latură, că s-a dispus un control, un control totuși anunțat, dar atâta timp cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controale trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să le și urmărim.

Întâlnire crucială la Guvern. ce moidificări legislative ar putea fi făcute

Luni voi avea o întâlnire la Guvern, atât eu cât și consilierii mei, cu toți reprezentanții ONG-urilor pentru a găsi modificările legislative pe care să le facem până pe 31 august, urmând să venim cu o lege în Parlament, astfel încât până la sfârșitul acestei sesiuni să avem o altă instituție.

Deci trebuie să privim reacția Guvernului și a legislativului pe două părți, una va fi până pe 31 august, printr-o OUG și una din septembrie, să dăm Parlamentului ce e al Parlamentului deoarece el legiferează. În plus, am dat spre analiză pedepsele pentru astfel de lucruri, să facem o analiză foarte clară unde ne încadrăm cu nivelul pedepselor și dacă va trebui să modificăm codul penal în vreun sens, să venim cu această modificare", a spus Marcel Ciolacu.

