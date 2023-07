Marcel Ciolacu, anunţ de la Berlin. Spune că nu vor fi introduse taxe noi şi nici nu vor creşte impozitele. Ce se întâmplă cu TVA

"Am avut o primă întâlnire cu Camera de Comerţ Româno-Germană, am prezentat proiectele Guvernului din acest moment şi unde dorim să consolidăm relaţia economică. Normal că ne dorim foarte mult să reducem cât mai mult din deficitul comercial dintre Germania şi România şi să avem o prezenţă consistentă a investitorilor germani în România, mai ales pe zona de producţie, atât la materiale de construcţii, cât şi la produse alimentare şi nu numai. Este o viziune comună şi cu mediul de afaceri în ceea ce priveşte politica la nivelul Comisiei Europene.

O să mai urmeze o discuţie şi cu oamenii de afaceri din domeniul militar", a declarat Marcel Ciolacu într-o conferinţă de la Berlin, conferinţă la care a ţinut să îi mulţumească lui Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, "pentru susţinerea necondiţionată a aderării României la Spaţiul Schengen".

Întrebat dacă România se află într-o cursă contracronometru pentru intrarea în Schengen, având în vedere faptul că în 2024 vor fi patru tipuri de alegeri, Marcel Ciolacu a spus că "sunt două lucruri distincte. Alegerile în România sunt din patru în patru ani, nimeni nu este etern pe o anumită funcţie. Aderarea României la Schengen este, cred, o datorie pe care o avem, să ne implicăm cât mai mult. E o aşteptare a românilor şi un drept al României, deoarece Comisia a spus foarte clar că îndeplinim toate criteriile tehnice. Mai este o singură problemă, o decizie care ţine mai mult de politica internă a unui stat membru al UE. Cred că, încet, încet, vom realiza că interesele noastre personale nu trebuie să fie prioritare în faţa intereselor UE şi ale Comisiei Europene, mai ales când avem o criză de securitate, mai ales la frontiera României, ţară care are cea mai lungă frontieră din Europa cu Ucraina".

Marcel Ciolacu spune că până acum, de la preluarea funcţiei de premier, nu a vorbit cu omologul său austriac. "Am avut discuţii în primul rând cu cei care au preluat acum preşedinţia Consiliului UE, cu cei din Spania. Dl prim-ministru Pedro Sanchez a pus ca prioritate a preşedinţiei spaniole aderarea României la Schengen. Nu am avut până acum discuţii cu dl Nehammer, dar sunt ferm convins că urmează în perioada următoare", a mai completat premierul.

Preţurile alimentelor din Germania, mai mici decât în România. Discuţii cu retaileri care sunt şi pe piaţa românească

"A existat o prezenţă a unui retailer important din România, Lidl, şi am avut discuţii aplicate mai ales în zona de a se procesa cât mai multe produse alimentare în România, astfel încât preţurile să scadă mai mult. Dacă se vor produce în România, vor fi şi mai ieftine.

Întâlnirea de azi a fost una premergătoare a Forumului din septembrie, pe care Camera de Comerţ Româno-Germană îl va organiza la Berlin. Mă bucur că am pornit aceste discuţii, având în faţă o perspectivă de două luni de zile, în care să punem la punct toate discuţiile, iar Forumul din septembrie să fie cât se poate de concret.

Asta înseamnă un plan de acţiuni, strategic, între două state. Germania este principalul partener economic al României. Dacă avem această bază solidă, e normal să încercăm să o dezvoltăm cât mai mult", a mai declarat Marcel Ciolacu.

Cum va arăta cooperarea militară cu Germania

"Avem deja militari germani pe teritoriul României, în prezenţa militară NATO. Sunt ferm convins că la Summit-ul de la Vilnius se vor lua anumite decizii", a mai precizat Marcel Ciolacu.

Rectificarea bugetară, subiect important. De ce se va ţine cont

"Am avut până acum două sau trei întâlniri. Este evident că trebuie luate anumite măsuri nu doar reducere în ceea ce priveşte veniturile. Asta se ştia din luna mai, în urma avertismentului venit de la CE. Vineri cred că vom avea iarăşi o discuţie cu fostul ministru al Finanţelor, cu actualul ministru şi cu preşedintele Senatului, şi în zilele următoare începem să luăm decizii. Nu se va mări niciun impozit, nu vor fi introduse impozite noi, se va lucra exact pe ce ne-am asumat în acest moment. Eu şi PSD nu am lucrat la PNRR, dar e un proiect asumat de statul român şi vom încerca să scoatem cât mai multe excepţii, mai ales că avem şi un jalon de îndeplinit", a declarat Marcel Ciolacu.

Potrivit premierului, momentan sunt trei categorii de salariaţi care beneficiază de scutiri fiscale.

"Există excepţii la trei categorii. La IT este o scutire pe profit, şi la construcţii şi agricultură pe CASS şi impozit pe venit. O să avem discuţii aici. Vom lua toate măsurile care se impun pentru a ne încadra în deficitul de 4,4% din PIB asumat de statul român", a mai arătat Ciolacu.

Cazul "azilelor terorii". Ce spune Marcel Ciolacu

"Cred că se impune un control al statului român la toate căminele de bătrâni, să vedem dacă e un caz izolat sau dacă e ceva mai de amploare. Deja s-a dispus acest control", a precizat premierul.

Marcel Ciolacu spune, referitor la călătoria la Berlin cu o cursă de linie, că "aşa am decis eu. Aşa am călătorit până acum, aşa am vrut să o fac şi de acum încolo. Modul nostru de viaţă ni-l hotărâm singuri. Funcţiile sunt trecătoare. Nu m-am simţit în niciun fel ameninţat într-un avion de linie la Economic. A fost şi cu escală. Aşa am călătorit mereu, nu am nicio problemă să o fac la fel şi de acum încolo".

Ce se întâmplă cu TVA-ul

"Avem TVA de 5%, de 9%. Este exclus să avem TVA de 0%, nu pentru că nu îşi doreşte Marcel Ciolacu, ci pentru că nu ne acceptă Comisia Europeană. Ar trebui să ştim asta înainte să avansăm ideea asta în spaţiul public. Sunt anumite excepţii la TVA, de exemplu la alimente şi medicamente. Eu nu cred că este oportun să le scoatem pe acestea.

Dar am văzut excepţii la TVA la plimbatul cu barca. Iertaţi-mă... ori venim cu măsuri clare, ori facem nişte excepţii de dragul să le facem. Trebuie să devenim totuşi un stat normal şi responsabil. Excepţiile trebuie să fie tot timpul pe o perioadă determinată de timp. Nu poţi veni să modifici Codul Fiscal la infinit. Vii cu o excepţie când e o problemă în piaţă, nu poţi veni cu excepţii pentru tot restul timpului", a afirmat premierul.

Intră Eduard Hellvig în politică după demisia de la şefia SRI?

"Cred că dl Hellvig e cel mai în măsură să răspundă la asta. Momentan, preşedintele României a informat Parlamentul de demisia şefului SRI. Legat de interimat, e o hotărâre care se va lua în CSAT. Dar nu e prima dată când se întâmplă asta. (n.r ar trebui să fie un general de armată la şefia SRI sau un civil) Nu cred că Serviciul Român de Informaţii, mai ales după transformările din ultimii ani, se va implica în vreun fel în viaţa politică din România", a concluzionat Marcel Ciolacu.

