Mandachi s-a sucit și regretă că l-a votat pe Călin Georgescu - Video

Anunțul său vine după ce influencerul sucevean, în noaptea alegerilor, a postat mai multe clipuri și texte în care îl susținea pe Călin Georgescu. De asemenea, a adus critici la adresa Elenei Lasconi. Ulterior, le-a șters.

După ce, luni seara, Ștefan Mandachi a negat că ar fi printre susținătorii candidatului din turul doi, acesta a zis marți faptul că a greșit votând cu Călin Georgescu. Motivele pentru care regretă sunt următoarele, respectiv faptul că Georgescu are un discurs pro-rus, putinist, legionar și anti-NATO. Mandachi încearcă să se scuze, invocând faptul că „nu am verificat declarațiile candidatului”.

„Chiar și așa nu am nicio scuză și îmi asum vina, pentru că nu am făcut verificările necesare”

„Recunosc că am greșit, întrucât nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Personal, am votat dintr-un sentiment de furie, îndreptat împotriva întregii clase politice, fără nicio excepție, vot împotriva sistemului, vot anti-partid. De aceea am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem. Chiar și așa nu am nicio scuză și îmi asum vina, pentru că nu am făcut verificările necesare. Trebuia să fiu mult mai atent, deoarece am și o comunitate de oameni care mă urmăresc”, a spus afaceristul, într-un clip postat, marți, pe Facebook. Mandachi spune faptul că abia ieri a văzut câteva filmulețe cu Călin Georgescu.

”De aceea îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor”

„Nu rezonez sub nicio formă cu viziunea sa despre NATO, despre UE, despre legionari, despre mareșal (Antonescu), despre 5G, sub nicio formă. Ce ne-am face noi fără NATO?! Intrarea în UE și NATO au fost două momente esențiale în istoria noastră. Când auzi cuvântul Kremlin, te sperii. De aceea îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor”, a concluzionat afaceristul sucevean.

Duminică noapte, după ce Călin Georgescu l-a trecut înaintea lui Marcel Ciolacu la numărătoarea voturilor, Mandachi a postat mai multe texte și filmulețe șterse.

Postările șterse de Mandachi

„Hai mă, haterilor (urâcioșilor), n-o mai puneți pe Lasconi comandanta supremă a armatei?” a fost prima postare a lui Mandachi pe contul său de Facebook, atunci când Elena Lasconi încă se afla pe locul trei în urma numărării voturilor.

„Lasconi a intrat în turul 3!” a fost un alt text postat de Mandachi. De asemenea, el a postat și un story în care se bucura de succesul lui Georgescu, chiar cu imaginea candidatululi pe televizorul din spatele lui. Menționăm că toate postările au fost șterse.

