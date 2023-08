Mama din Botoșani care și-a aruncat de la etaj cei doi copii a fost reținută

Potrivit acestuia, femeia în vârstă de 23 de ani urmează să fie prezentată în faţa instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, sub acuzaţia de violenţă în familie sub forma de omor şi violenţă în familie sub forma de tentativă de omor.



Un copil a murit, iar un altul a fost rănit după ce, în noaptea de duminică spre luni, au fost aruncaţi de mama lor de la primul etaj al unui hotel din municipiul Botoşani, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Delia Nenişcu.



Potrivit sursei citate, după ce a făcut acest gest, mama celor doi copii a ameninţat că se aruncă şi ea de la etaj.



"Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, iar doi minori, de 2 şi 3 ani, au fost preluaţi de ambulanţă şi transporta?i la o unitate spitalicească. Ulterior, unul dintre aceştia a decedat. Totodată, mama celor doi ameninţa că se aruncă de la acelaşi nivel, refuzând să coboare. A fost solicitată intervenţia negociatorului poliţiei şi a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, iar după aproximativ două ore de discuţii, s-a reuşit, prin distragerea atenţiei, imobilizarea femeii, de către pompierii care au avut acces de pe geamul camerei hotelului, în locul în care se afla aceasta", a precizat oficialul IPJ.



Femeia a fost condusă la o unitate spitalicească pentru evaluarea stării de sănătate.



În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de omor şi tentativă la omor, cercetările fiind preluate de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

