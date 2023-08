Maia Morgenstern se afla la o nuntă cu niște medici în timpul exploziei din Crevedia. Ce a urmat imediat după: Fără discuții, fără comentarii

Artista se afla la o nuntă când, deodată, vede că parcă s-a golit sala. Fără multe discuții, fără explicați. Medicii fuseseră chemați la datorie, în urma tragediei de la Crevedia, și au plecat să salveze vieți.

„Ieri am fost la petrecere, mare petrecere. Cu caracter privat, sărbătoare cu bucurie, eveniment important. Hai, să n-o mai fac pe misterioasa: nuntă! Și la nuntă, ca la nuntă! Veselie mare, bucurie, chef! Cum e normal, cum e bine.

Cum avem și dorința și nevoie, din când în când. Da, avem nevoie să petrecem, să chefuim, să dansăm, hai să jucăm, să chiuim. Ia te uită: cum nu mă lasă autocorrectul să scriu "chiuim"! Tot îmi iese chinuim. În fine: am chiuit! Că de chinuit, nu chinuim destul.

La nuntă, ca la nuntă! Lume multă, Veselie, dans, mâncare bună, băutură, lăutari. Mirii frumoși, nașii fericiți, rude apropiate, rude îndepărtate, prieteni dragi. Prieteni de tot felul! Prieteni de familie, prieteni de-o viață, sau prieteni noi... oameni... Nuntașii! Noi toți! Petreceam fericiți: nuntă, bă! Muzică bună, glume. Râsete. Și iar dans, joc și voie bună. În cel mai bun sens. Și eu? Și eu jucam de mama focului; cam într-un picior (că am fractură de menisc!) da' nu-i nimic.

Și deodată... parcă sala de bal s-a golit. Fără multe discuții, fără explicații. Parcă, spun parcă... Ce s-a întâmplat?! Nu știam, nu-mi era clar. Ce se întâmplă? Doctorii. Doctorii au fost chemați la spitale, care pe unde lucrează.

Fără discuții, fără comentarii. Doctorii au plecat. Au lăsat orice făceau, au lăsat timpul liber, au lăsat... Doctorii au plecat la datorie. Au fost chemați unde era nevoie de ei, atunci când era novoie de ei. Apoi am încercat sa vorbesc la telefon cu prietenii mei, sa-mi spună, să mă lămurească. N-au avut timp: erau la spital, acolo unde este nevoie de ei. Salvează vieți. Doctori, medici în fiecare clipă a vieții. Nu au alte priorități. Doctorii sunt prezenți la datorie. Mulțumim!”, a fost mesajul transmis de Maia Morgenstern.

VEZI ȘI ALTE INFORMAȚII DESPRE TRAGEDIA DE LA CREVEDIA:

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, declară că a existat „un risc imens" de producere a unei explozii simultane la toate cele trei autocisterne de la Crevedia şi că acest lucru ar fi avut un „efect devastator" în toată regiunea.



„Din câte am înţeles, a existat un risc imens ca să existe o explozie simultană la toate cele trei autocisterne, ceea ce ar fi condus la un efect devastator în toată regiunea, pe o rază mult mai mare. Şi cred că nu trebuie uitat acest lucru şi am să fac această precizare de fiecare dată. Tocmai am venit de la spital, am discutat cu câţiva dintre dânşii (pompieri - n.r.), mi-au explicat şi de la faţa locului ce s-a petrecut. Cred că eroismul lor este... greu găsim cuvinte ca să îl pot sublinia", a spus Predoiu, prezent duminică la Crevedia, alături de premierul Marcel Ciolacu.

De asemenea, Cătălin Predoiu le-a mulţumit pompierilor, jandarmilor şi poliţiştilor care au intervenit în urma exploziilor de la Crevedia, „salvând vieţi, riscându-şi propria viaţă".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News