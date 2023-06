Mai mulţi bani pentru profesori. Sindicaliştii, discuţie cu premierul Marcel Ciolacu şi cu preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă

Un plan de măsuri care vizează consolidarea fiscal-bugetară pentru anul în curs, în baza deductibilităţii fiscale, şi tema primei rectificări bugetare au fost principalele subiecte discutate, vineri, într-o întâlnire de lucru pe care preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a avut-o la Palatul Victoria cu prim-ministrul Marcel Ciolacu.



La discuţii au mai participat vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu şi ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, scrie Agerpres.



"În această perioadă plină de provocări pe plan internaţional, creşterea gradului de rezilienţă a României în faţa oricăror dificultăţi este prioritatea zero pentru noi. Am avut astăzi o întâlnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu şi ministrul Finanţelor, Marcel Boloş. Împreună, am pus la punct un plan de măsuri care vizează consolidarea fiscal-bugetară pentru anul în curs, prin folosirea eficientă a instrumentului deductibilităţilor fiscale. Pentru că ne apropiem de finalul primului semestru, am discutat despre rectificarea bugetară care va avea loc după mijlocul anului; mai exact, despre modul în care aceasta va fi realizată", a afirmat Nicolae Ciucă, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Discuţiile dintre sindicalişti şi liderii coaliţiei PNL-PSD au fost confirmate de Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ Spiru Haret, la Antena 3 CNN.

Îndemnizaţii mai mari pentru profesori

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a semnat vineri Ordinul prin care cresc sumele acordate tuturor celor care se implică în derularea examenelor şi a concursurilor naţionale 2023, în medie cu 30% faţă de anul 2022, informează vineri Ministerul Educaţiei.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, ordinul prevede creşterea sumelor şi pentru personalul implicat în comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal, profesional şi dual pentru anul şcolar 2023 - 2024 şi în comisiile din cadrul examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal, sesiunile anului 2023.



Astfel, în cadrul evaluării naţionale a absolvenţilor clasei a VIII-a 2023, norma actuală de plată prevede suma de 15 lei/lucrare corectată, faţă de 11 lei/lucrare corectată, în anul 2022, precizează MEN.



De asemenea, în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2023, norma actuală de plată prevede suma de 18 lei/lucrare corectată, faţă de 14 lei/lucrare corectată, în anul 2022.



Pentru profesorii asistenţi la evaluarea naţională, normele prevăd suma de 145 de lei/zi, faţă de 110 lei în anul 2022, în timp ce pentru profesorii asistenţi în cadrul probelor scrise ale examenului de bacalaureat, normele prevăd suma de 157 de lei/zi, faţă de 120 de lei/zi în anul 2022.



Normele de plată detaliate pentru fiecare tip deactivitate/comisie, pot fi consultate aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OM_4483.pdf , mai precizează sursa citată.

