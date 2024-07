Mai e Crin Antonescu membru PNL? Radiografia fiecărui candidat la prezidențiale și o opinie sinceră despre Klaus Iohannis

Crin Antonescu a oferit un interviu în care fostul președinte al PNL a vorbit despre alegerile prezidențiale din acest an și situația politică actuală.

Crin Antonescu a oferit Antenei 3 CNN un interviu în care a criticat modul în care s-a desfășurat campania la europarlamentare și și-a manifestat speranța că totuși la prezidențiale vom vedea campanii pe proiecte nu lozinci.

„La alegerile europarlamentare eu am fost foarte dezamăgit pentru că în afară de lozinci ale apostolilor comasării noi nu am avut o campanie electorală de conținut, nu ni se spus ce se va face, ce se va susține și apăra la Bruxelles. Dacă acum în perspectiva alegerilor prezidențiale ni se întâmplă la fel (...) atunci nu avem campanie prezidențială”, a spus Crin Antonescu.

Despre Ciucă ...

„Eu am spus bine ar fi să vină generalul, dar deocamdată generalul nu a venit. Nu în semnul candidaturii anunțate (...) Prin general înțeleg un plan, care are un lider, o ordine, un proiect care e comunicat celor care sunt chemați să-l urmeze. Din păcate deocamdată așa ceva nu am văzut”.

Mai e Crin Antonescu membru PNL?

„Pentru mine în calitate de cetățean și încă membru al unui partid va fi destul de neplăcut (n.r. - dacă campaniile viitoare se vor desfășura precum cea la europarlamentare). Lăsăm la o parte faptul că nu am nimic de spus și făcut în calitate de cetățean și membru al partidului respectiv (...) Eu sunt nemulțumit în sensul în care eu cred că un partid care propune un candidat nu trebuie să propună doar un nume, fie al președintelui partidului sau un nume câștigător. Trebuie să propună un proiect de țară. (...) Vremurile s-au schimbat. Nu vreau să par răutăcios, dar mai marii PNL sunt personalități politice de anvergură internă și internațională atât de mare încât nu stau să fie consiliați de unul ca mine. În plus nu dau sfaturi dacă nu mi se cer”.

Va candida Marcel Ciolacu cu riscul să piardă tot dacă nu ajunge la Cotroceni?

„Eu cred că totul este posibil. Cred din păcate că astfel de decizii se ținând mai puțin cont de ceea ce doresc cetățenii și susținătorii celor două partide. E o situație stranie ca cel mai puternic partid, la mai toate ultimele alegeri din ultimele decenii, să nu aibă candidat sau să nu și-l anunțe încă. E problema lor, dar e încă un semn că nu e foarte sănătoasă și democratică în profunzime situația politică din România”.

Despre George Simion și Elena Lasconi

„Despre domnul Simion cred că discuția e destul de clară. Despre doamna Lasconi, candidat confirmat, m-ar interesa să știu ce crede despre statul paralel, justiția din timpul lui Băsescu sau Iohannis (...) M-ar interesa proiectul domniei sale în contextul internațional, politica externă a României pe următorii cinci ani sau zece ani

Întrebat în final dacă vede posibil scenariul în care Klaus Iohannis să devină premierul României, Crin Antonescu a declarat: „În România e posibil orice, dar nu-l văd de dorit”.

Despre șansa lui Mircea Geoană

„Mircea Geoană în schimb e un candidat despre care știm destule lucruri. Este categoric un candidat valid în sensul în care are acreditările necesare să se prezinte așa. Rămâne ca și domnia sa să ne spună nu doar tot ce știe despre aceste probleme, dar și care sunt soluțiile (...) Nu e exclus (n.r. - ca un candidat independent să câștige alegerile prezidențiale), dar e o discuție destul de lungă. Și importantă pentru a defini ce înseamnă un președinte independent”.

Despre scenariul în care care actualul președinte Klaus Iohannis să devină premier

„În România e posibil orice, dar nu îl văd (n.r. - scenariul) de dorit”.

