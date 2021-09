Ludovic Orban, despre trădarea lui Klaus Iohannis. Preşedintele n-are voie să aibă o datorie faţă de nimeni din exteriorul PNL

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, subliniază că acela care este ales preşedintele PNL trebuie să fie un bun candidat la alegerile prezidenţiale, „chiar dacă nu va candida el”, amintind că, în 2014, el s-a retras din cursa pentru şefia PNL în favoarea lui Klaus Iohannis, după ce s-a asigurat că acesta va candida la preşedinţia României. Orban menţionează că, ulterior, Iohannis a susţinut-o pe Alina Gorghiu pentru şefia PNL, iar aceasta a câştigat. „(…) rezultatul l-aţi văzut. Când era de luat o decizie (…) şi nu existau argumente pentru anumite decizii era un deget arătat înspre ceruri… N-aş mai vrea să se întâmple aşa ceva în PNL”, susţine el.

„Cel care este ales preşedintele PNL trebuie să fie un bun candidat la alegerile prezidenţiale, chiar dacă nu va candida el, dar trebuie să fie un bun candidat la alegerile prezidenţiale. Şi aici vă spun că, dacă nu m-aş fi măsurat şi dacă nu aş fi făcut analize, nu aş fi candidat la preşedinţia PNL pentru că şi ăsta este un factor esenţial cu privire la anul 2024. Pentru că realitatea este că, dacă vrem să rămânem partid de primă linie, trebuie să ne fixăm ca obiectiv câştigarea alegerilor prezidenţiale. Cine dă preşedintele, practic, partidul care dă preşedintele rămâne un partid care este în jocurile puterii şi care este în prima linie şi care poate să câştige toate alegerile”, a declarat Ludovic Orban, joi seară, la prezentarea moţiunii „PNL – Forţa Dreptei” în Comitetul Director al PNL Arad.

Ludovic Orban a explicat că nu are sprijin din afara partidului. „Pe mine nu mă sprijină nimeni din exteriorul PNL. Şi nici nu am cerut sprijinul nimănui, pentru că eu am convingere că preşedintele PNL nu trebuie să ceară sprijinul decât colegilor săi, membrilor PNL, primari, viceprimari, consilieri judeţeni, preşedinţi de organizaţii locale, căuzaşilor PNL care duc greul bătăliei la firul ierbii pentru PNL. Preşedintele n-are voie să aibă o datorie faţă de nimeni din exteriorul PNL, preşedintele trebuie să fie dator, atunci când este ales preşedinte, doar membrilor PNL şi trebuie să acţioneze numai în conformitate cu voinţa democratică exprimată de membrii PNL”, a mai punctat președintele actual al PNL, potrivit romaniatv.net.