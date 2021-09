Ludovic Orban: Cioloș a vrut să preia PNL, dar și-a dat seama că nu are nicio șansă

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a dezvăluit că Dacian Cioloș a dorit să ajungă președinte PNL. Totuși, situația era complicată pentru că Dacian Cioloș a fost omul susținut de PNL ca premier.

Într-un final, 'Cioloș și-a dat seama că nu are nicio șansă', după o discuție cu Orban.

'Cel pe care noi l-am sunat ca premier în 2016 s-a hotărât să facă partid... E adevărat, după ce avusese o tentativă să ajungă președinte la PNL în care și-a dat seama că nu are nicio șansă, în urma unei discuții cu mine. Culmea, vă dați seama, cum puteam... noi am candidat cu el la funcția de prim-ministru. O dificultate extremă...', a spus Ludovic Orban, duminică.

Ludovic Orban a făcut aceste declarații la prezentarea Moțiunii 'PNL - Forța Dreptei' în Comitetul Director Județean al PNL Iași.

Congres PNL 2021. La Congresul din 25 septembrie se aleg, alături de preşedintele partidului, preşedinţii Curţii de Onoare şi Arbitraj şi Comisiei de de Revizie şi Cenzori, urmând ca restul conducerii să se aleagă la un Consiliu Naţional ce va fi organizat ulterior. Pentru șefia partidului luptă premierul Florin Cîțu și președintele Camerei Deputaților și actualul lider PNL, Ludovic Orban.

Desfăşurarea congresului va fi cu 5.000 de delegaţi, dintre care 493 sunt delegaţi de drept, restul sunt delegaţi aleşi după norma de reprezentare, conform statutului, au stabilit participanţii la Consiliul Naţional.

Cioloș va renunța la conducerea Renew Europe dacă va câștiga alegerile pentru șefia USR PLUS

Dacian Cioloş a declarat vineri că, în cazul în care va câştiga alegerile pentru preşedinţia partidului, va renunţa la conducerea grupului Renew Europe. Precizările au fost făcute în cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, între cei trei candidaţi la conducerea USR PLUS: Dan Barna, Dacian Cioloş şi Irineu Darău.



'În momentul de faţă, în Parlamentul European, ceea ce îmi ia foarte mult timp este faptul că sunt liderul unui grup politic, celui de-al treilea grup politic. Sunt perfect conştient că, dacă voi fi ales preşedintele acestui partid, trebuie să îmi dedic timp pentru asta şi în mod clar voi renunţa la preşedinţia grupului europarlamentar de acolo, pentru că nu o să pot să le fac pe amândouă. Activitatea asta de preşedinte al partidului este o responsabilitate executivă full time', a spus el.



Cioloş a menţionat că mandatul său de lider al grupului Renew este valabil până la finele acestui an, având în vedere că în fiecare grup europarlamentar se organizează alegeri o dată la doi ani şi jumătate.



'Faptul că eu nu aş mai fi lider de grup nu va influenţa cu nimic calitatea acţiunilor politice ale celorlalţi colegi din delegaţia USR PLUS care au deja acolo poziţii consolidate. (...) Fiecare în parte şi-a consolidat acolo o poziţie, nu pentru că am fost eu lider de grup, ci pentru că sunt ei competenţi şi pentru că au dovedit ei calităţi politice care vor face ca în continuare delegaţia noastră să fie reprezentată. Deci vă garantez că nu vom pierde nimic', a spus Cioloş, potrivit Agerpres.