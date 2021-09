LOTO. Cinci premii uriașe au fost câștigate joi seara la tragerile Loteriei Române. De unde sunt norocoșii

La doar câteva ore de la tragerile Loteriei Române, organizate joi seara, s-a anunțat și o serie de cinci norocoși care au câștigat premii de câteva zeci de mii de lei.

Anunțul a fost făcut de Loteria Română pe pagina oficială de Facebook.

”Iată și omologările tragerilor acestei seri. Premiile mari au ramas în joc însă și premiile din această seară sunt de menționat :

2 câștiguri de categoria a II-a la Loto 6/49 în valoare de 41.553,40 lei fiecare, unul la Alba și unul la Constanța

3 caștiguri de categoria a III-a la Joker in valoare de 41.374,97 lei fiecare, la: Constanța, Covasna și Sectorul I.

Vă așteptăm să le caștigați duminică pe toate! Mult noroc vă dorim și vă ținem pumnii pentru urmatoarele trageri!”, a scris Loteria Română pe pagina oficială de Facebook.

Cele mai mari premii au rămas în joc

LOTO. La tragerile de duminică, 19 septembrie, Loteria Romana a acordat 45.330 de câștiguri în valoare totală de peste 1,79 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,61 milioane lei(aproximativ 932.400 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 2,37 milioane lei (peste 479.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,11 milioane lei (peste 6 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 273.200 de lei (peste 55.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 34.400 de lei.

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 174.000 de lei (peste 35.185 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 40.600 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 212.400 de lei (peste 42.900 de euro).

Numerele extrase, joi, 23 septembrie, 2021:

Loto 6/49

30 40 13 1 48 3

Loto 5/40

38 1 9 35 37 22

Joker

8 15 13 28 23 + 4

Noroc

0 6 3 7 5 1 0

Super noroc

7 8 6 2 9 4

Noroc plus

4 4 2 9 4 3