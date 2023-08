Loredana Chivu, în lacrimi după ce jandarmii au intrat peste ea în casă: Trăiesc terorizată de aproape un an de zile. Eu o să cedez psihic

În apartamentul de lux pe care Loredana Chivu îl deține este o adevărată mobilizare de forțe încă de la primele ore ale dimineții. Jandarmi și polițiștii au ajuns acasă la Loredana în jurul orei 09:00. Fosta asistentă TV a spus de la ce a pornit tot scandalul.

„Scandalul a pornit din momentul în care acest individ, Dănuț Leș, m-a bătut în Columbia. Când ne-am întors au continuat amenințările cu moartea. Eu am obținut un ordin de protecție împotriva lui, după care e a început să se răzbune în ce fel a putut. A început cu diverse procese și plângeri la poliție.

Săptămâna trecută, chiar vineri, au intrat peste mama mea în casă. Au agresat-o, au împins-o, i-au luat două televizoare, niște geci de blană, trei ursuleți de pluș și au plecat de acolo.

Astăzi a obținut un ordin de la un judecător, el fiind respins de alți 7 judecători diferiți. A găsit o judecătoare la Răcari care, probabil, mituită... Vorbim de mită pentru că, cine a hotărât că eu am să-i dau vreun ban acestui om? De ce nu am fost anunțată, de ce nu am fost chemată să-mi spun și eu punctul de vedere?”, a spus Loredana Chivu la Realitatea Plus.

Oamenii legii i-au pus sechestru pe bunuri

„Eu am fost în relație cu acest om. Asta nu înseamnă că trebuie să vină să îmi ia lenjeria intimă pe care mi-a făcut-o cadou. Televizorul și celelalte lucruri sunt bunuri cumpărate de mine. Nu sunt ale lui, nu are el facturi la ele. Sunt ale mele, îmi aparțin mie, sunt în casa mea.

Acum jandarmii demontează un pat. Astea au fost ordinele venite de la el. Ceea ce se întâmplă aici eu nu am văzut nici la oamenii care comit infracțiuni. Eu nu am văzut să intri peste cineva în casă și să faci așa ceva.

Poliția eu am chemat-o. M-am simțit amenințată. M-am speriat pentru tot ce mi se întâmplă.

Eu nu am cum să-mi dovedesc nevinovăția. Nu am furat nimic. Am rămas fără bunuri. Voi merge mai departe. Sper ca justiția să-și facă datoria și să se sesizeze cineva: DIICOT-ul, poliția, ANAF-ul. Trăiesc terorizată de aproape un an de zile. Eu o să cedez psihic, nu mai pot, nu știu ce să mai fac. Așa face el, bate femei, apoi fuge. Nu știu ce să mai zic. Sunt într-o situație disperată. Trăiesc un coșmar, sunt terorizată. Nu știu ce să mai fac în situația asta. O să merg pe cale legală și o să văd unde pot ajunge. Eu sper să-l văd în pușcărie, pentru că acolo îi este locul”, a mai precizat Loredana Chivu la Realitatea Plus.

