Mirela Vesscan a povestit în cadrul emisiunii MI-Th Influencer despre cazul unei fete de 22 de ani care a ales să-și facă lifting facial cu fire. Cu toate acestea, rezultatul nu a ieșit cum a sperat, iar acum tânăra se confruntă cu probleme la nivelul feței.

„O fată de nici 23 de ani din Republica Moldova mi-a zis că ea și-a pus fire. Nu știu ce înseamnă. Era de 3 luni pe tratament cu antibiotic și tot nu era bine. Mi-a spus să nu o ating tare (n.r. pe față). Am crezut că are un hemangiom.

Începusem să îmi scot texturile (n.r. machiaj), să astup, ceea ce am și făcut până la urmă, dar abia am lucrat, abia am atins-o. Ce este asta?”, a întrebat Mirela Vesscan.

Medicul estetician a explicat că este foarte posibil ca tânăra să fi ales să-și facă liftingul facial la o cosmeticiană, nidecum într-un cabinet medical sau într-o clinică specializată.

„Nevoia de a insera niște fire de lifting la 22 de ani este oarecum de neînțeles. Este puțin probabil că și-a făcut asta într-un cabinet medical sau într-o clinică specializată. Poate și-a făcut la o cosmeticiană. Se practică și asta. E ilegal, dar este posibil. Reacții la fire, cel puțin la fire din polidioxanonă. PDO este abrevierea de la polidioxanonă, materialul acela de sutură cu care suturăm la sâni sau la alte operații. Este un material de sutură extrem de bine tolerat de organismul uman și la care nu s-a dovedit nicio reacție adversă.

Este folosit din 1995 în chirurgia cardiovasculară, adică pe suturi pe inimă. Nimeni nu a avut probleme. Cu toate acestea, există niște reacții adverse chiar și la fire, chiar și la fire din PDO. Deși materialul de sutură este foarte bine tolerat de organismul uman, dacă prinzi un vas de sânge, atunci este posibil ca acolo să se formeze un anevrism, pseudoanevrism sau o reacție antiinflamatoare care nu trece în timp.

Depinde ce fire sunt. Există fire PLLA, fire din acid polilactic, fire permanente. Noi folosim fire din PDO, sunt cele mai sigure. Polidioxanona teoretic nu are reacții adverse. Firele PDO se folosesc pentru liftingul facial sau chiar și corporal”, a spus Andrei Gregorian.

Medicul estetician a explicat cum se realizează procedura și cum se ridică pielea datorită firelor

„Firele, teoretic, sunt pe niște canule. Este nevoie de un ac pentru a da o gaură în piele și apoi bagi canula. Scoți canula și rămâne un exces de fir de care tragi. Practic are niște pini bidirecționali care ancorează dermul și când tragi se ridică pielea. Dermul este cel mai rezistent strat al pielii de care care ne legăm pentru a face acest lifting.

Acest lifting poate fi vertical, mai oblig sau chiar la nivelul gâtului pentru persoanele cu bărbie dublă. Punem niște fire astfel încât să recontureze mandibula și să diminueze acea bărbie dublă. Nu o să dispară. Să dispară este un termen al pacienților. De multe ori ne întreabă pacientele dacă vor dispărea ridurile. Noi spunem că nu vor dispărea, ci că se vor diminua. Nu suntem magicieni, suntem oameni. Mergem la cursuri, ne facem treaba astfel încât pe fața pacienților noștri sau pe corpul pacienților noștri să se vadă. Asta nu înseamnă că ridurile vor dispărea, ci se mor minimiza, se netezesc”, a explicat medicul estetician în cadrul emisiunii MI-Th Influencer.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

