Liderii PSD, scut în jurul lui Marcel Ciolacu după anunțul la prezidențiale

Redăm câteva mesaje transmise de PSD-iști:

Florin Barbu, ministrul Agriculturii:

„ÎMPREUNĂ PENTRU "ROMÂNIA DORITĂ" România are nevoie de stabilitate, predictibilitate, de lideri responsabili care să ofere românilor un viitor unde să existe speranța unei vieți mai bune!Împreună putem construi un program de dezvoltare a României, bazat pe creștere economică, în funcție de ceea ce își doresc românii! Îl felicit pe colegul și prietenul meu Marcel Ciolacu, premierul României pentru asumarea candidaturii la Președinția României și că își dorește să construiască alături de toți românii un proiect de țară! "România dorită" suntem noi toți, cu speranțe, visuri și proiecte pentru viitor!”

Felix Stroe, senator PSD:

„Sunt alături de președintele Partidului Social Democrat și sprijin necondiționat candidatura sa la Președinția României! Anunțul a fost făcut! Sunt convins că premierul Marcel Ciolacu va câștiga alegerile prezidențiale și va fi președintele de care România are atâta nevoie! Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Marius Budăi, deputat PSD:

”Salut și susțin candidatura lui Marcel Ciolacu la onorabila funcție de președinte al României! Sunt absolut convins că Marcel Ciolacu este persoana care poate uni românii în jurul unor obiective naționale. Sunt absolut convins că împreună vom consolida statul social, așa cum este el definit în Constituție, adică acces egal pentru toți cetățenii la sănătate, la educație, drepturi sociale și vom avea și dezvoltare economică. După 20 de ani în care țara noastră a fost puternic divizată de președinții de dreapta, România are nevoie de un președinte care să ne unească și să rupă barierele create intenționat de ultimii doi președinți de dreapta între diferite categorii de cetățeni. Îmi aduc aminte cu tristețe cum unul dintre președinți, pentru a-și justifica tăierile de pensii și salarii, îi punea pe tineri contra părinților și bunicilor lor, pe angajații din privat contra angajaților de la stat.

Un alt președinte, tot “de dreapta” promova separarea etnică și ne spunea că se vrea cedarea Ardealului. Îl cunosc bine pe Marcel Ciolacu și vă spun că dacă va ajunge președintele țării îi va reuni pe români. Va pune capăt acestui război dintre români și români pe care l-au cultivat președinții veniți din zona de dreapta.Și vă spun acest lucru pentru că știu cum era societatea înainte de intrarea PSD la Guvernare în anul 2021. Atunci, Marcel Ciolacu și-a demonstrat calitatea de om de stat.

A înțeles că, deși PSD fusese atacat virulent de Iohannis, de PNL, de USR, trebuie să depășească acele atacuri pentru a aduce România într-o situație de stabilitate. A trecut peste orice partizanat politic și peste orice orgoliu politic pentru că a fost conștient că România avea nevoie de stabilitate în acele momente critice. Și s-a dovedit a fi o decizie bună. De aceea sunt convins că președintele Marcel Ciolacu are capacitatea de uni românii, de a șterge liniile care ne-au separat, de a pune capăt acelor războie dintre seniori și cei în activitate, dintre cei săraci și cei bogați, dintre cei de stănga și cei de drepta. Cel mai important în aceste momente în care avem provocări economice și un război la granițele țării, este să avem un președinte care sa-i aducă pe toți românii în aceeași direcție. În istorie România a progresat tunci când românii au fost uniți. Așa am făcut Unirea, așa am intrat în Nato si UE. Avem nevoie de unitate, nu de divizare. Și vă mai spun ceva: cu Marcel Ciolacu președinte, cetățenii români nu trebuie să se teamă că le vor fi tăiate salariile și pensiile și nici nu va sta așa mult în concediu ca ultimul președinte!”

Andi Cristea, deputat PSD:

„Marcel Ciolacu este un om de stat care îmbină echilibrul, eficiența guvernamentală și empatia. A demonstrat constant o profundă înțelegere a nevoilor reale ale cetățenilor și o viziune clară asupra direcției în care România trebuie să se îndrepte. Ca viitor președinte, având cultura dialogului, va aduce la masa discuțiilor toate părțile implicate, găsind mereu cele mai bune soluții pentru România. Susținerea candidaturii sale este un pas firesc pentru toți cei care doresc să vadă țara pe mâini sigure”.

Beniamin Todosiu, deputat PSD:

„Marcel Ciolacu va fi candidatul PSD pentru funcția de președinte al României! Mă bucur că, după ce și-a asumat funcția de premier într-o perioadă extrem de dificilă și de complicată pentru țară, președintele PSD, Marcel Ciolacu, își asumă acum și candidatura pentru președinția României. Aceasta este dorința colegilor din întreaga țară, pe care i-am transmis-o cu toții în ultima perioadă și care va fi validată oficial la congresul din această săptămână. Românii au nevoie de un președinte căruia să îi pese de ei și să lupte pentru drepturile lor.

România are nevoie de stabilitate politică și de un președinte corect, echilibrat și modest, nu de un „ostaș” cu imagine cumpărată pe milioane de euro. Marcel Ciolacu și PSD au demonstrat că pot oferi echilibrul politic și social de care România are nevoie. Sunt sigur că Marcel Ciolacu va fi din iarnă președintele României. În același timp, colegul meu Victor Negrescu va fi comisar european, reprezentând cu echilibru și bună credință România în plan extern”.

Victor Negrescu, europarlamentar PSD:

„Salut și susțin împreună cu colegii mei din PES activists Romania candidatura lui Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al României. Am lucrat împreună de-a lungul timpului pe multe subiecte, mai ales referitoare la politica externă și europeană, și de fiecare dată a demonstrat o mare capacitate de efort, disponibilitate la dialog și spirit de echipă. Dar cea mai importantă calitate este că mereu a pus pe primul loc interesul României în discuțiile avute cu liderii din statele partenere. Sunt încrezător că vom reuși să convingem românii că Marcel Ciolacu poate fi un președinte bun pentru România. Mult succes, Marcel Ciolacu!”

Bogdan Trif, deputat PSD:

„Marcel Ciolacu, viitorul președinte al României și al tuturor românilor! După 20 de ani cu președinți aleși din spectrul de dreapta al politicii românești, care au condus țara după bunul plac și au călcat Constituția în picioare, România are nevoie de un social-democrat care să readucă echilibrul și prosperitatea românilor. Marcel Ciolacu a dovedit că este un om capabil în funcțiile pe care le-a exercitat: vicepremier, președinte al Camerei Deputaților și prim-ministru.

A avut curajul să intre la guvernare într-un moment în care România era în colaps, din cauza dezastruoasei guvernări de dreapta, care, în doi ani de zile, aproape a dublat datoria externă a României și a gestionat criza Covid în detrimentul românilor și al firmelor românești. Printre cele mai importante măsuri pe care premierul Marcel Ciolacu și le-a asumat, subliniem: Bugetul României a fost structurat în principal pe investiții. Este cel mai mare procent din PIB care a fost alocat sectorului Investiții, de la Revoluție încoace A plafonat prețurile și a stopat inflația uriașă, din guvernarea de dreapta, care afecta economia și veniturile oamenilor. A eliminat pragul de 9,4% din PIB care putea fi alocat pensiilor românilor, asumat în fața Comisiei Europene, prin PNRR, de fosta guvernare de dreapta. Astfel, s-a deschis calea pentru majorarea pensiilor românilor. A accelerat construcția autostrăzilor și a drumurilor expres în România, majoritatea prin accesarea în proporție de 100% a fondurilor europene alocate României. Se lucrează în ritm alert inclusiv la cele patru tronsoane ale viitoarei Autostrăzi Sibiu – Pitești.

Prin demersurile sale politice la nivel european, România a intrat în Schengen aerian și naval. Celor care poate au uitat evenimentele din perioada pandemiei le reamintim că odată cu intrarea la guvernare, PSD a impus eliminarea vaccinării cu forța a tuturor românilor, lăsând la latitudinea fiecăruia decizia de vaccinare. Tot PSD a scos la iveală și furtul comis de fosta guvernare de dreapta din banii românilor pentru achiziționarea vaccinurilor, cu prejudiciu de peste 1 miliard de euro. A stabilizat țara, în momente de cumpănă, cu război la graniță și criză economică mondială. România are nevoie de un președinte ca Marce Ciolacu: echilibrat, cu capacitatea de a lua decizii”la rece”, bazate pe o analiză atentă. Avem nevoie de un președinte cu dragoste față de români și România!”

Daniel Suciu, deputat PSD:

„După 20 de ani de președinți de dreapta, ba jucători, ba neimplicați sau distanți, cred că este vremea unui președinte echilibrat, calculat, consecvent și de cuvânt. Iar acesta este Marcel Ciolacu! Din 2012 lucrez cu el, știu că are toate calitățile de mai sus și voi fi alături de el în acest efort de a-i convinge pe români că va fi președintele de care avem nevoie!”

Gabriela Firea, europarlamentar PSD:

„Susțin, alături de toți colegii organizației PSD Bucuresti, candidatura președintelui PSD Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al României. După mai bine de două decenii, România poate avea, din nou, un președinte social-democrat, care să fie alături de oameni așa cum suntem cu toții în Partidul Social Democrat. Am făcut mereu echipă cu românii și suntem pregătiți să fim în continuare împreună pentru o Românie și mai bună!”

Mihai Weber, deputat PSD:

️„De ce Marcel CIOLACU președintele ROMÂNIEI?! Pentru că este singurul OM politic din ultimii ani care a demonstrat că-i pasă de oameni și de țară! Pentru că este un adevărat LIDER, care și-a asumat sarcini extrem de dificile, în momente grele și a acceptat intrarea PSD la guvernare când atât prezentul, cât și viitorul țării erau incerte. Pentru că Marcel Ciolacu reprezintă cea mai puternică voce care susține interesele națiunii în fața partenerilor europeni, atunci când alții au uitat de poporul lor!

Sub conducerea sa, Guvernul României a adoptat cele mai importante măsuri de sprijinire a populației, dar și a mediului economic, într-una dintre cele mai grele perioade prin care a trecut țara noastră, precum: plafonarea prețurilor la energia electrică și gaze; plafonarea prețurilor la alimentele de bază; majorarea pensiilor în mai multe etape; majorarea salariilor românilor; majorarea alocațiilor copiilor; măsuri de sprjinire a persoanelor vulnerabile. În calitate de președinte al PSD Gorj, îl susțin pe Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al României, deoarece consider că este liderul de care țara noastră are nevoie, iar în cadrul Congresului PSD din data de 24 august 2024, organizația de la Gorj îi va acorda votul de încredere!”

Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării:

„Motive simple și ușor de înțeles pentru care îl sprijin necondiționat pe Marcel Ciolacu în intenția sa de a deveni președintele tuturor românilor.Marcel Ciolacu - Prim-ministrul. Un exemplu care vorbește de la sine despre mandatul de premier: prin măsura de plafonare a prețurilor la energie și la o gama variată de produse de bază, Marcel Ciolacu a făcut ce face orice lider adevărat: îi apară pe cei mai vulnerabili. În cazul ăsta de o inflație galopantă ce a afectat tot mapamondul, în perioada post-pandemie. Marcel Ciolacu - Președintele PSD. Sub conducerea lui Marcel Ciolacu, PSD a performat și s-a reinventat fără a-și pierde trăsăturile definitorii. PSD e acum un partid respectat la nivel european și un partener de dialog pentru socialiști europeni de marcă precum Pedro Sanchez sau Olaf Scholz.Marcel Ciolacu - Omul.

Colaboratori apropiați sau adversari politici, toți vor recunoaște la unison ceea ce eu am simțit constant pe propria piele: Marcel Ciolacu e un parolist, un om de cuvant. Daca ai bătut palma cu el, ramane bătută. Nu te prostește, nu te vinde, nu îți umple capul cu promisiuni. Romania are nevoie de un președinte care a demonstrat că poate fi concomitent: un lider puternic în vremuri de cumpănă, un politician respectat în afara granițelor, dar mai ales un om care înțelege problemele reale ale românilor și caută mereu să le rezolve”.

Mihai Fifor, senator PSD:

„Susțin cu putere candidatura lui Marcel Ciolacu pentru ce mai înaltă funcție în stat, Președinte al RomânieiMarcel Ciolacu este cel mai potrivit candidat pentru funcția de președinte al României, am această convingere și pot oricând aduce argumente solide în acest sens. Marcel Ciolacu este un om care a dovedit că vrea binele românilor. Așa cum în momente grele pentru țară, trecând peste orgolii și atacuri nedrepte, și-a asumat participarea la guvernare pentru a readuce românilor speranța unui trai mai bun, Marcel Ciolacu este acum omul care poate reda adevărata dimensiune a funcției de președinte al tuturor românilor. După două decenii în care am văzut cu toții ce înseamnă să avem un președinte de dreapta, ani în care funcția prezidențială și-a pierdut atributele constituționale reale, a venit timpul ca lucrurile să pornească pe făgașul lor firesc, iar președintele României să fie un adevărat garant al respectării Constituției.

Marcel Ciolacu este omul care poate readuce președintele României în limitele clar trasate de Constituție, pentru că românii au nevoie de un președinte empatic, cu respect față de lege, patriot și devotat intereselor reale ale României. Ne-am săturat de președinți-jucători sau turiști pe bani foarte mulți de la buget, pentru care românii au fost tot timpul pe locul al doilea.

Premierul Marcel Ciolacu a dovedit ce poate face pentru popor. Este momentul acum să demonstreze că poate fi acel președinte de care România și românii au nevoie în aceste vremuri grele.Îl cunosc bine pe Marcel Ciolacu și știu că este un om al unității, nu al dezbinării. Un om pentru care o strângere de mână are puterea cuvântului dat. A demonstrat ca prim-ministru că poate dialoga, poate rezolva mari probleme economice și sociale într-un context extrem de tensionat. Tocmai de aceea, îl susțin în candidatura sa pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea de Președinte al României!Sunt profund convins că președintele Marcel Ciolacu îi va uni pe români și va consolida imaginea României de membru cu drepturi depline al NATO și al UE.După două decenii de experimente nereușite ale unor președinți promovați de dreapta politică, România are nevoie de un președinte de stânga!România are nevoie de Marcel Ciolacu, președinte!”

