Licitațiile, blocate chiar și 5 ani în contestații. Lecția Poloniei. Cazanciuc: Când dai termen peste 1 an, oamenii aceia n-au nevoie de justiție

Robert Cazanciuc, candidat PSD pentru Senat la București, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac într-o nouă ediție a emisiunii *DC Votez*, luni, 18 noiembrie 2024, de la ora 14:00.

Una dintre temele abordate a fost desfășurarea judiciară, atât în cazul licitațiilor pentru infrastructură, cât și în diverse alte cazuri. Sistemul românesc de justiție este adesea ineficient și îngreunat, iar contestațiile pot să dureze și câte 5 ani de zile.

"S-a ajuns astăzi să avem un prim termen, în foarte multe tipuri de cauze, la cel puțin un an."

Bogdan Chirieac: “Avem licitațiile pentru infrastructură. Lasă că se mișcă greu, că durează, durează cu SF-ul, caietul de sarcini, licitația propriu-zisă, care e greoaie, apoi mai vin și contestațiile. Contestațiile durează și 5 ani de zile. La sfârșit, când se termină toată istoria, nu mai sunt valabile toate prețurile, nu mai sunt valabile toate ofertele, că se întâmplă multe în 5 ani, și se ia tot procesul de la început. Ajungem la alt SF, altă licitație, altă nu știu ce, altă nu știu cum. Am înțeles că Polonia are niște tribunale specializate pe astfel de chestiuni, unde sentința se dă în 3 săptămâni maximum, iar lucrurile merg înainte. În România nu se reușește nimic în acest sens. Sunt doar termene peste termene.”

Robert Cazanciuc: “S-a ajuns astăzi să avem un prim termen, în foarte multe tipuri de cauze, la cel puțin un an. Păi, când tu astăzi dai un termen peste un an de zile, atunci oamenii aceia nu mai au nevoie de justiție. Vor încerca, din păcate, să găsească căi alternative de a soluționa disputele, pentru că, știți cum e, viața vine peste tine.”

Bogdan Chirieac: “Bineînțeles. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine sistemul. Păi, îl bagi pe omul acela în faliment. Am înțeles că la contencios durează și vreo 2 ani de zile.”

Robert Cazanciuc: “Da. Da, din păcate.”

Bogdan Chirieac: “Asta deși aveți o lege, înțeleg, în care avocații, după un examen, pot intra în magistratură. Deci, dacă e nevoie de oameni, puteți să găsiți oameni.”

Robert Cazanciuc: “Sunt foarte multe state în care avocatura este locul din care se recrutează noii judecători. Asta va trebui să facem și noi, probabil, pe termen lung, pentru că ai oameni care au deja experiență profesională, care văd lucrurile deja cu un anumit echilibru. Adică, nu se califică la locul de muncă dând ‘soluții’ care pot să strice viețile oamenilor.”

Bogdan Chirieac: “Adică așa ajungi judecător la 24 de ani, fără nicio experiență de viață, în România.”

Robert Cazanciuc: “Când natura umană vrea să-ți faci o familie la 24 de ani, atunci tu, ca societate, îi pui pe umeri o sarcină care e foarte greu de dus, și anume să fie judecător. Sigur că este tentant, este aspirațional cumva, și e firesc să fie așa, dar dorința unor tineri de a avea o carieră predictibilă, bine plătită, cu un statut în societate, trebuie să se întâlnească cu nevoia societății. E nevoie de un om cu experiență, cu mult echilibru, care să se bucure că este în mijlocul cetății și să nu trateze cu aroganță fiecare caz pe care îl are, doar pentru că poate. Vina nu este doar în curtea magistraților; vina este, de foarte multe ori, și în stufoasa legislație. Noi avem, în continuare, în România, în vigoare, în jur de 15.000 de acte normative. Noi schimbăm, în continuare, codurile de două, trei, patru sau chiar cinci ori pe an. Am propus, la un moment dat, un fel de moratoriu în Parlament. Ne-am gândit ca, din ianuarie până în iunie, să depunem amendamente, iar din iunie până în decembrie să le votăm. Totul să fie în așa fel încât, dacă se pune problema modificării unui cod, să fie o dată pe an. Să fie o predictibilitate și o dezbatere serioasă.”

