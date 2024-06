Lia Olguţa Vasilescu, un nou mandat la Primăria Craiova. "Conform unui exit poll, am obţinut 65% dintre voturi"

"Conform rezultatelor exit poll de la ora 21, comandat de Jurnalul Olteniei, pe Craiova, am obținut scorul de 65,32 la sută pentru funcția de primar, iar PSD are 61, 02 la sută la Consiliul local. Mulțumesc tuturor craiovenilor care mi-au acordat astăzi votul și echipei de militanți care m-a ajutat în campanie! Rămânem concentrați până la numărarea finală în secțiile de vot!", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Potrivit exit poll-ului publicat de Jurnalul Olteniei, candidatul ADU - Emilia Neagu ar avea 11,2%, candidatul AUR, Marian Vasile - 10,29%, iar candidatul PNL, Nicolae Giugea - 7,93%.



La preşedinţia CJ Dolj, câştigător este dat candidatul PSD, Cosmin Vasile, cu 59,96%, urmat de Cezar Drăgoescu (ADU) - 13,78%, Nicuşor Roşca (PNL) - 11,65% şi Ringo Dămureanu (AUR) - 10,88%.



La Consiliul Local Craiova, PSD are 59,82%, ADU - 12,78%, AUR - 11,79%, PNL - 10%.



La Consiliul Judeţean Dolj, PSD are 59,39%, ADU - 15,35%, AUR - 12,08%, PNL - 10,6%.



În Dolj, la europarlamentare, Alianţa PSD-PNL are 64,9%, AUR - 13,38%, ADU - 13,27%, REPER - 4,38%, SOS - 2,27%, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News