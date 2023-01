Legumicultorii, în impas. Cum ar putea Daea să-i ajute să-şi dubleze producţia

În situația în care clima este din ce în ce mai nesigură, România are soluția salvatoare și deține un potențial semnificativ atunci când vine vorba despre producția de legume. Despre acest lucru a vorbit inginerul Florin Ciocan, unul dintre legumicultorii reprezentativi ai bazinului legumicol Matca, din județul Galați, anunță AgroTV. În emisiunea „Agricultura, o șansă pentru România”, acesta a oferit detaliile obținute în urma unei conversații pe care a avut-o cu ministrul agriculturii, Petre Daea. Oficialul susține că există șanse pentru a pune bazele unui nou program de investiții în legumicultură, potrivit sursei citate.

"Trebuie să ne schimbăm sistemul de solarii, pur și simplu. Nu ne trebuie altceva. (…) Chiar spunea domnul ministru că poate găsim o soluție cumva, pentru a face un program. Cu fonduri europene nu o să putem, pentru că sunt condiții foarte stricte și am avut legumicultori care au încercat și au dat faliment. Noi am vrea printr-un sistem bancar, cu credite, deci tot noi le-am da banii înapoi, iar producătorii români ar câștiga foarte mult. Vă spun sincer că am da și dobânzi bunișoare către băncile respective", a precizat ing. Florin Ciocan pentru AGRO TV.

În situația în care statul va identifica rapid soluțiile astfel încât să implementeze un astfel de proiect, bazinul legumicol Matca are șanse extrem de mari să devină una dintre cele mai mari forțe din spațiul european, depășind zone renumite în producția de legume din alte țări, susține fermierul.

