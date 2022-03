Legea pentru mai buna protejare a monumentelor de for public și cultivarea memoriei naționale, adoptată

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006, inițiat de fostul ministru al Culturii Ionuț Vulpescu.

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006, inițiat de fostul ministru al Culturii Ionuț Vulpescu. Noua lege va contribui la mai buna protejare și promovare a culturii și identității naționale. Pe de o parte, prin clarificarea atribuțiilor și obligațiilor ce revin instituțiilor publice în materia protejării monumentelor de for public și instituirea unui regim de protecție mai bun, iar pe de altă parte, prin protejarea și cultivarea memoriei naționale, conform unui comunicat remis DC News.

Modificările legislative adoptate vor permite amplasarea de plăci comemorative dedicate unor mari personalități ale culturii, științei sau vieții politice românești, sau unor evenimente istorice, în locuri legate de acestea, inclusiv pe clădirile nou construite ulterior demolării imobilelor în care personalitatea a locuit sau a avut loc un eveniment istoric. Aceste plăci vor afișa un cod QR, care odată scanat va redirecționa utilizatorul către o pagină de internet administrată de Institutul Național al Patrimoniului, de unde acesta va putea afla mai multe informații despre personalitatea sau evenimentul respectiv. Aceste coduri QR vor putea fi folosite inclusiv pentru aplicații de realitate augmentată, posibilitățile puse la dispoziția Institutului Național al Patrimoniului fiind nelimitate.

„Trăim ceea ce pare a fi un paradox: în era informațională suntem tot mai dezinformați, motiv pentru care este cu atât mai important să nu uităm cine suntem. Însă nu doar oamenii, ci și locurile au memorie, iar în ultimii ani dezvoltarea imobiliară haotică a făcut ca istoria să fie ștearsă cu buldozerele. În unele situații, încă putem interveni. Pentru multe, însă, este prea târziu. De aceea este important să ne amintim.

Legea pe care am inițiat-o le va oferi tinerilor, așa-numiților nativi digitali, posibilitatea de a accesa istoria națională într-un mod pe care îl consideră firesc, combinând realul cu digitalul. Și poate astfel îi vom face să fie mai conștienți cu privire la moștenirea lor istorică și culturală”, a declarat deputatul Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii.

